柯文哲：疫情將迫北市產業大轉型 15例確診不辦跨年定調
柯文哲：疫情將迫北市產業大轉型 15例確診不辦跨年定調
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-10-23 10:32:33
台北市跨年晚會到底辦或不辦？醫界出身的台北市長柯文哲今天(23)在台北市議會專案報告明確指出，他會努力讓它不停辦，但只要有疫情，就會調整。柯文哲受訪表示，台北市若出現15例本土確診，會考慮停辦跨年晚會或改直播，止於15例是台北市根據日本東京模式，所算出疫情可能大量傳播的起點，目前指標沒有改變，全案已定調。
柯文哲在議會專案報告時指出，疫情讓世界，或是台北市的產業出現變化，因疫情導致產業必須轉型，他稱為「新型態」。柯文哲說，這波疫情讓產業出現新型態，也讓管理者永遠必須面對風險管理，因為只要國外傳進幾名確個案，台北市若沒有妥善防堵，短時間就會出現幾百名感染者，因此政府未來只能和病毒思考如何共存，把傷害降到最低，這才是最成功的戰略。
柯文哲說，目前因為疫情，全世界沒停課的地區或國家，除了台灣，只有瑞典，未來病毒仍會繼續存在，因此他認為台北市未來不是思考如何提振產業振興，而是應該思考產業轉型。柯文哲說明，目前台北市已經找各產業團體召開「後疫情」產業轉型研討會，目前九場已經開完六場，他預計明年二月就可以全部開完，屆時會發表台北市產業白皮書，建議台北市產業轉型的方向，他相信台北市的競爭力還是很強。