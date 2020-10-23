廣編／醫界籲：慢性病患更應留意「微笑、舉手、說你好」

腦中風的發生與慢性病息息相關！台灣腦中風學會理事長鄭建興表示，腦中風病人當中，每3人就有1人為糖尿病患，近8成患有高血壓 ，將影響全台超過600萬慢性病患者。

我是廣告 請繼續往下閱讀

有鑑於慢性病患併發腦中風機率高，卻更普遍輕忽腦中風的徵兆，國民健康署、台灣腦中風學會首次攜手5大相關學協會，包含中華民國心臟學會、中華民國糖尿病學會、台灣急診醫學會、台灣神經學學會、台灣腦中風病友協會共同提醒，慢性病患者應意識疾病併發腦中風的高風險性，提高對腦中風徵兆的辨別、增加快打119送醫、治療的認知，藉此減少致命、失能的憾事發生。

慢性病患者中風機率高 腦中風警報切勿掉以輕心





心血管合併腦中風、高血壓、糖尿病等疾病 年奪5.4萬國人性命更勝癌症





糖友死亡率逐年下降 中風發生率卻仍不減 年輕糖友併發中風上升3成





衛生福利部表示，高達9成腦中風的發生與慢性病(糖尿病、高血壓、血脂異常)、生活中不良嗜好與型態(抽菸、運動量不足)相關，其次才是年齡、家族史、性別等因素。因此，慢性病者應較一般人更注重腦中風的徵兆與辨識。依據107年死因統計，心臟病合併腦中風、高血壓、糖尿病等血管性疾病，每年造成5.4萬人死亡，更遠超過癌症死亡人數 。然而，病友卻普遍注意本身疾病的指標。





台灣心臟學會名譽理事黃瑞仁表示，長期高血壓使得血管壁承受較大的壓力，造成動脈硬化狹窄、血管阻塞，更增加腦中風的發生率。根據台灣地區高血壓、高血糖、高血脂之追蹤調查研究，高血壓患者5年內發生中風的風險為一般人的2.8倍 。而高血壓患者往往也會伴隨心房顫動等心臟疾病，因心臟無法正常且有效的收縮，導致血液無法正常流程而產生血栓，發生腦中風的機率更是正常人的四倍以上。因此，提醒高血壓患者，就算平常血壓控制得當，不能掉以輕心。





一名49歲男性高血壓、糖尿病患者，平常就是血壓、血糖控制的模範生。但是，某天早起外出時，感到身體左側癱軟無力跌倒在地，原以為是日前運動導致無力，心想稍作休息就好。但，與家人聊天講話無法講清楚，家人才緊急打119送醫，發現竟是缺血性中風，到院前即啟動腦中風救護系統，隨即以靜脈血栓溶解治療，並搭配動脈血栓移除手術，1個星期後便能展開正常的復健，現已能正常生活。





腦中風對於糖尿病患者的危害亦不容小覷，以2007~2017年全球57篇文獻的系統性回顧顯示，全球糖尿病患5成死因是心血管疾病，其中腦中風和冠狀動脈的影響更勝於其他疾病，最新糖尿病年鑑統計台灣糖尿病患約有2成死因是心臟病與腦血管疾病。中華民國糖尿病學會張恬君秘書長說明，長時間高血糖，導致血管病變，將導致早發性動脈硬化，進而增加腦中風的發生風險。根據台灣最新糖尿病年鑑指出，第二型糖尿病隨治療品質上升死亡率逐年下降，但糖尿病中風發生率卻仍持平在7%以上。其中更值得注意的是，不到40歲糖尿病患併發腦中風的盛行率較10年前上升3成，提醒年輕糖友也應提高警覺。





僅3成民眾清楚腦中風徵兆 8成未能及時就醫 逾百萬慢性病患者可能錯過治療時間





腦中風徵兆辨識新口訣「微笑、舉手、說你好 腦中風有藥醫 快打119送醫」

根據今年台灣腦中風學會最新腦中風認知調查指出，多數民眾對腦中風仍認知不足，高達4成民眾對腦中風的徵兆仍停留於昏迷倒地，僅3成民眾清楚知道腦中風主要徵兆，其中臉歪嘴斜最容易被誤判，近6成的民眾認為可能是顏面神經失調。鄭建興理事長表示，缺血性腦中風多半是「突然間」身體單側無力，手無法高舉、腳無法抬、臉歪嘴斜、講話不清楚，一旦出現「任何一種」徵兆，「快速辨識、送醫時間」更是決定患者預後的好壞。





台灣神經學會陳柔賢理事長說明，缺血性中風因動脈供應腦部血液突然阻塞，腦部突然短暫缺氧，一旦晚1分鐘送醫，會造成上百、上千萬的腦細胞損傷，腦部更恐老化3.1周；若延遲1小時，大腦將老化3.6歲 。腦中風的治療便是透過施打靜脈血栓溶解劑或動脈血栓移除手術，使血管、血流暢通，靜脈血栓溶解治療為目前臨床上具即時性和可行性高的治療選擇，若能在有效治療時間內施打靜脈血栓藥物溶解劑，患者有高達4~5成的機會可恢復正常或是僅輕微功能受損。





腦中風搶救分秒必爭，「及時送醫、送對醫」直接影響患者日後復原狀況。及時送醫雖然正確，問題是很多民眾沒有透過撥打119快速送醫。調查結果顯示，近8成民眾會因為症狀輕微而自行騎車或開車就醫，而可能錯過就醫時間。更值得一提的是，雖然7成民眾了解越快送醫越好，卻有多達8成還是自行選擇認為離自己最近的醫療院所就醫。台灣腦中風病友協會代表鍾芷萍醫師指出，腦中風治療並非所有醫療院所都能執行，僅有中重度級醫院方可進行處置，民眾在搶快的同時也要送到對的醫院，避免錯過治療時間。若前往無法治療的醫院，經過檢傷、確認後轉院，反而會延誤治療的黃金時機。台灣急診醫學會黃集仁理事長表示，以國際及台灣治療指引建議，出現腦中風症狀最慢應於4.5小時內施打靜脈血栓溶解劑。但據統計台灣平均送醫時間超出標準1倍，更有8成患者無法在2小時內到院。然而，全台可執行腦中風治療、施打的責任醫院達100家以上，若患者能透過打119報案送醫，將可大幅縮短送醫、檢傷時間，患者便能接受最妥善的治療。





腦中風為全球人口死亡與失能的主因之一，據統計台灣每年約新增3萬名腦中風患者，逾3成患者為此送命，平均每44分鐘即有1人死於腦中風，更有超過半數因而失能。搶救腦中風刻不容緩，快速辨別徵兆、選擇正確的就醫途徑為首要之務。有鑑於此，台灣腦中風學會更在地化國際腦中風FAST的衛教標語，發展台灣腦中風徵兆的動態評估指標「微笑、舉手、說您好」，融入後疫情時代日常生活中：





微笑：Face-突然間臉歪嘴斜





舉手：Arm-突然間」身體單側無力，手無法高舉、腳無法抬





說你好：Speech-講話不清楚





快打119送醫：Time-記下發生時間，立刻打119送醫

只要「微笑、舉手、說你好」任一個動作無法輕易完成或有異狀，千萬不要遲疑，而造成時間的延誤，盡速記下發生時間，立刻打119送醫才是正確選擇。