拒絕當韭菜！Yahoo奇摩股市App帶菜鳥輕鬆選股又聊股

低利率時代來臨，加上美元震盪不斷，外匯行情不穩定，銀行定存不再是增值理財的好選項。越來越多年輕人開始轉戰股市，希望自己辛苦賺錢能獲得更好的報酬率。以擁有百萬下載量的Yahoo奇摩股市App為例，光是今年3月到8月之間，29歲以下年輕用戶數就大幅增加82%。究竟怎麼樣的行動看盤App可以讓股市菜鳥容易上手、輕鬆選股呢？

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Yahoo奇摩股市App在主頁加入了台股、美股的熱門排行與國際金融指數，方便用戶可以一鍵瀏覽，藉此幫助不太懂得挑選個股的新手可以立即掌握重要資訊。從用戶瀏覽行為數據也發現，年輕用戶瀏覽台股熱門排行榜的次數，明顯高於一般資深股民。

喜歡快狠準掌握投資風險的用戶，最適合有精選的選股條件能輕鬆設定。Yahoo奇摩股市App提供「Y選股大師」功能，可依照個人喜好設定選股條件，奉行價值投資的存股族可參考基本面的現金股利選股、高殖利率、ROE選股等，而不怕高風險的投資客可參考技術線型的KD&MACD黃金交叉等。選好股之後按星號加入「自選股」清單，再設定「到價警示」功能，就能輕鬆關注理想投資標的。



▲Yahoo奇摩股市App不僅擁有20家以上財經專業媒體的新聞，更有「台股聊天室」功能，隨時都能上線查詢資料或和老手分享、互動。（圖／Yahoo奇摩提供） 此外，最即時的專業資訊也是茫茫股海中的一盞明燈，Yahoo奇摩股市App有來自20家以上財經專業媒體的新聞，更針對年輕族群上網看影音的習慣，提供完整財經新聞和直播影音，財經趨勢分析與即時新聞不漏接。





即使做了很多功課之後，「到底台積電現在還能不能進場？」、「這檔股票漲很多天是怎麼一回事？」初入股市的菜鳥還是會經常沒有頭緒。除了依賴大量專業資訊以外，年輕股民也喜歡看前輩分享經驗談。Yahoo奇摩股市App推出「台股聊天室」功能，只要點擊首頁的「一起聊」，就能進入聊天室和其他網友討論，隨時上線諮詢或和老手分享、互動。8月份台股盤中重挫超過600點時，「台股聊天室」當日總在線人數就高達近5萬人，由此可見線上互動對於網路股民極具魅力。

進入複雜的投資市場，選擇更能直覺操作、並依照需求客製化的行動看盤App，入門選股更方便。Yahoo奇摩股市App以友善的使用介面，加上豐富的資訊與新聞資源，幫助股市新手快速掌握股市脈動，升級為投資小達人！