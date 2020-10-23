持有綠鬣蜥未登記　最高可罰5萬元

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持有綠鬣蜥未登記　最高可罰5萬元

記者黃正忠／屏東報導

calendar_today2020-10-23 16:25:18

持有綠鬣蜥未登記　最高可罰5萬元
▲外來入侵種綠鬣蜥在高屏地區野外族群快速擴張，造成嚴重農損、河堤結構受損及影響生態平衡。（圖／屏東縣政府提供,2020.10,23）
外來入侵種綠鬣蜥在高屏地區野外族群快速擴張，造成嚴重農損、河堤結構受損及影響生態平衡屏東縣政府今年持續辦理農產品獎勵計畫，今年從1月至9月已經捕捉超過5千隻，數量驚人！縣府農業處提醒目前飼養或持有綠鬣蜥的民眾，在11月30日前向農業處辦理登記，逾期未登記者最高可處5萬元罰鍰。
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▲屏東縣的綠鬣蜥去年抓了4,182隻，今年截至九月底就抓了5480隻。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東縣的綠鬣蜥去年抓了4,182隻，今年截至九月底就抓了5480隻。（圖／屏東縣政府提供, 2020.10.23）
農業處長鄭永裕表示，屏東縣的綠鬣蜥去年抓了4,182隻，今年截至九月底就抓了5480隻。綠鬣蜥野外族群數量難以估算，目前農政單位發現綠鬣蜥族群分布，主要在屏東市、萬丹鄉、竹田鄉、麟洛鄉、潮州鎮和九如鄉等地區，由於綠鬣蜥喜歡棲身在水溝內，甚至在田埂及土堤挖洞築巢，往往造成土堤和排水溝損壞影響灌溉。
鄭永裕指出，綠鬣蜥成長速度快，繁殖能力強，一隻母綠鬣蜥每年可產 40-70顆卵，且平均孵化率超過8成，今年3月份捕捉到很多抱卵的母蜥，藉此降低野外族群擴散速度。

▲縣府農業處提醒目前飼養或持有綠鬣蜥的民眾，在11月30日前向農業處辦理登記，逾期未登記者最高可處5萬元罰鍰。（圖／屏東縣政府提供,
▲縣府農業處提醒目前飼養或持有綠鬣蜥的民眾，在11月30日前向農業處辦理登記，逾期未登記者最高可處5萬元罰鍰。（圖／屏東縣政府提供, 2020.10.23）
成體綠鬣蜥力量大，但不太會主動發動攻擊，民眾如果發現不必恐慌，可以先向縣府1999通報發現地點，縣府將會派專人捕捉。
親自捕捉要特別注意其尾巴甩動及注意不要被咬，居家內、外如發現綠鬣蜥，則可利用水桶、紙箱或其他容器撲蓋捕捉，捕捉後體長(吻肛長)超過20公分者，可以至消防局第一大隊屏東分隊及第二大隊潮州分隊兌換農產品。
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