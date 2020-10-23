廣編／韓迷歐膩「偽出國」第四回台中新光三越

韓迷們～好想飛出國嗎！為了滿足哈韓族蠢蠢欲動的心，在家瘋韓劇不夠，一起「偽出國，瘋搶購」，第四回韓國商品展巡迴到台中新光三越摟，「韓國京畿道」透過「aT韓國農水產食品流通公社」10/22(四)~11/02（一）特別舉辦「2020京畿道韓國商品展」，中部獨家引進！地獄奶奶-金守美系列醬料小菜，現場多達49家人氣品牌熱鬧登場！百款網友激推零食、最夯排行泡麵、國民飲品、敲碗小菜完整蒐羅、8大獨家立食街邊小吃，讓你在台灣也能漫遊京畿道!

不一樣的韓瘋美食！首度新登台

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韓劇主角都愛吃的醬油螃蟹，在這裡吃得到，地獄奶奶醬油螃蟹首度登台，金守美手作的味道！醬油螃蟹又名白飯小偷，為韓國五大名菜之一，白飯加進蟹蓋內拌著蟹黃及蟹肉一起吃是最道地經典的吃法，現在不需要飛到韓國就能一飽口福道地韓味泡菜、新堂洞辣炒年糕，甜辣好吃最下飯，配合新光三越週年慶，首度邀請韓國知名達人推薦的經典美食，包括：金爸韓食韓式糖醋肉、晨月海鮮起司吐司、Onggolchan頂級螃蟹醬、鮑魚醬、經典的地獄奶奶金守美代言的產品，黃太魚魚皮餅乾系列、WOORISOOL韓國米酒(濟州島橘子/松子口味)等 ，讓你在台灣也能體驗韓瘋美食，滿足甜辣味蕾。

韓貨必買伴手禮，京畿道直送推薦





知名品牌「韓味不二」也同步推出，「Binggrae香蕉牛奶」限定版胖胖瓶，更多首次登台的韓國伴手禮包含：「ALEX黃金起司魷魚塊/切達起司球」、





韓式傳統湯品 超速美味





Our home的韓國傳統湯品及粥品，也是此次韓國展的特色之一，韓劇劇情中常出現韓國媽媽端出熱騰騰的湯，適合忙碌的上班族、職業婦女，在家中也能快速便利體驗韓國歐媽的溫暖美味，迎接忽冷忽熱的換季時刻！Our home的韓式傳統湯品有多種口味，包括：香辣豬血腸湯、豬肉泡菜湯、牛肉海帶湯等等，更推出適合外出、辦公也適用的Our home沖泡杯裝湯品系列。Ｏur home粥品系列也有多種口味，香濃鮮味十足鮑魚粥、韓國人氣火辣炒碼粥、道地韓式紅豆粥等，簡單加熱即食，吃到最健康美味。





Our home的韓國傳統湯品及粥品有多種口味，包括：香辣豬血腸湯、豬肉泡菜湯、牛肉海帶湯、火辣炒碼粥、鮑魚粥，能快速即食，讓你簡單就能享有媽媽手作般的美味。





大勢韓食消費滿額贈，食品區當天消費滿1000元，即可獲得「QQ冷麵1袋(





4入組）」，限量300份，滿3000元即可獲贈「漢盛泡菜1顆」限量100份。用品區當天消費滿1000元，即可獲得「PINK FESTA手機指環扣」限量500份，滿5000元即可獲贈「ＭIDNIGHT IN SEOUL環保袋」限量100份。





第四回韓國商品展中部12天的展期，如果線下吃不夠，韓味不二購物網BKSHOP線上同步連線，提供韓國在地&傳統家常菜，不用出門也能享有韓國美食！最道地的韓國傳統美食、零時差的新鮮韓國食品、更多優惠組合都在「韓味不二購物網BKSHOP」https://www.bkshop.com.tw/





「2020京畿道韓國商品展」活動地點

10/22-11/2 新光三越台中中港店10F 天空劇場（地址：台中市西屯區台灣大道三段301號）