開公車繞政院挺中天 羅智強：我是捍衛新聞自由的趙子龍
開公車繞政院挺中天 羅智強：我是捍衛新聞自由的趙子龍
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-23 18:03:22
國家通訊傳播委員會（NCC）將於26日舉行聽證會審查中天新聞台換照，外傳中天將關台的消息已甚囂塵上。北市議員羅智強昨（22日）呼籲總統蔡英文「別被行政院長蘇貞昌綁架」後，羅智強今再加碼，加開「小強公車」奔向行政院警告蘇貞昌，不要當關新聞台的民主罪人，至於民眾詢問羅智強為何如此堅持，羅智強表示，因為他是捍衛新聞自由的趙子龍。
中天新聞台執照年底到期，換照與否近來成為議論焦點。羅智強稍早向蔡英文喊話，學學前總統陳水扁宣示「任內絕不關新聞台」，就不會被蘇貞昌綁架，成為關新聞台的不民主的總統。隨後，羅智強再於臉書宣布，決定加碼120天小強公車，從1080天，增加為1200天，繞經行政院，為新聞自由請命。也就是下週一（NCC審中天）開始，將有20輛各跑60天，共1200天的新聞自由公車上路，奔向行政院警告蘇貞昌，不要當關新聞台的民主罪人。
羅智強表示，這一波新聞自由公車跑1200天，另針對食安、公投等重大民主議題，不定期出擊出動小強公車，擔任監督政府、打擊濫權的街頭趙子龍。羅智強說，小強公車多跑一天，捍衛新聞自由，我們都是民主先鋒。
不少民眾聞訊也留言回應:「天氣涼風雨不停，要注意啊，為民為國首先身體要注意不要搞累自己，國家需要你這樣的正義人來喚醒大家護祐我們中華民國」、「國民黨要團結硬起來對抗，才有能力、力量制衡這個失控的政府」、「我關心的不是中天關不關台，我擔憂的是台灣價值之一的言論自由、媒體監督淪為執政黨濫權下的犧牲品。羅議員加油！」新聞來源為Newtalk 新頭殼