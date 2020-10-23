電風扇變血滴子　議員：學童安全誰在乎

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林祈烽說，有家長反映，學生在上課時，教室內正運轉中的電風扇扇葉竟然直接飛脫出來，掉在某位同學的面前，當場把全班同學嚇呆，幸好沒有砸中任何人，也沒有人受傷。
林祈烽形容，這種恐怖的意外事件，就像古代人家講的血滴子一樣，今天幸好沒有砸中學生，萬一有學生因此受傷，責任到底該由誰來負？他更質疑，學校教室的電風扇到底是誰在負責保養或清潔維修？維修過程有沒有確實？很多教室的電風扇不是吊在天花板，就是掛在旁邊的牆壁上，真的沒有安裝好，或是突然故障掉落，或是因清潔維護後安裝不確實等等造成的意外，都不是學校老師或校長可以承擔得起的。
議員們齊聲要求，教育局要通令各學校對教室內的電風扇全面檢測，該報廢的電扇就要趕快淘汰。
教育局表示，107年至今年度已編列約2億元經費，補助學校進行電力改善或裝設冷氣，明年編列25億5,911萬元(含中央前瞻計畫補助)，目標111年2月完成全市各國中小電力改善與冷氣裝設。
教育局說，學校每學期均依維修檢核表，檢查風扇轉動穩定度，並藉由轉速與聲音等條件判定風扇功能是否正常，若有異常將立即通報學校總務處檢修或委外處理，市府將要求各校落實定期檢修，提升教學設備品質，維護師生安全。