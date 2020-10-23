電風扇變血滴子　議員：學童安全誰在乎

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電風扇變血滴子　議員：學童安全誰在乎

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-10-23 17:10:00

電風扇變血滴子　議員：學童安全誰在乎
▲議員要求，教育局要下令各學校全面檢測教室內的電風扇，千萬不可讓這種意外再次發生。(圖／柳榮俊攝2020.10.23)
台中市議員林祈烽、施志昌、王立任等今(23)日教育文化業務質詢時，拿出兩個電風扇扇葉說，接獲家長投訴，有某國小教室的電風扇扇葉，不知是因故障或沒安裝妥當，扇葉在運轉時竟然直接飛出落在學生面前，還好沒有直接砸中孩童，議員要求，教育局要下令各學校全面檢測教室內的電風扇，千萬不可讓這種意外再次發生。
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林祈烽表示，他一直很關心國中小學校的冷氣安裝進度，在行政院全面補助各縣市電力改善和冷氣安裝經費後，他即要求市府要加快腳步，最好在明年夏天，就能讓全市各校的學生都能在有冷氣的舒適環境中學習，不過，在冷氣還沒全面安裝前，學生就只能靠教室內的電風扇來消暑。
林祈烽說，有家長反映，學生在上課時，教室內正運轉中的電風扇扇葉竟然直接飛脫出來，掉在某位同學的面前，當場把全班同學嚇呆，幸好沒有砸中任何人，也沒有人受傷。

林祈烽形容，這種恐怖的意外事件，就像古代人家講的血滴子一樣，今天幸好沒有砸中學生，萬一有學生因此受傷，責任到底該由誰來負？他更質疑，學校教室的電風扇到底是誰在負責保養或清潔維修？維修過程有沒有確實？很多教室的電風扇不是吊在天花板，就是掛在旁邊的牆壁上，真的沒有安裝好，或是突然故障掉落，或是因清潔維護後安裝不確實等等造成的意外，都不是學校老師或校長可以承擔得起的。

議員們齊聲要求，教育局要通令各學校對教室內的電風扇全面檢測，該報廢的電扇就要趕快淘汰。

教育局表示，107年至今年度已編列約2億元經費，補助學校進行電力改善或裝設冷氣，明年編列25億5,911萬元(含中央前瞻計畫補助)，目標111年2月完成全市各國中小電力改善與冷氣裝設。
教育局說，學校每學期均依維修檢核表，檢查風扇轉動穩定度，並藉由轉速與聲音等條件判定風扇功能是否正常，若有異常將立即通報學校總務處檢修或委外處理，市府將要求各校落實定期檢修，提升教學設備品質，維護師生安全。
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