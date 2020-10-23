史上最艱難KOM　臺灣女婿四度封王、22歲小將奪國內第一

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史上最艱難KOM　臺灣女婿四度封王、22歲小將奪國內第一

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-10-23 18:01:56

▲2020臺灣自行車登山王挑戰活動，今（23）日清晨6點由於七星潭鳴槍啟動，行經太魯閣。
▲2020臺灣自行車登山王挑戰活動，今（23）日清晨6點由於七星潭鳴槍啟動，行經太魯閣。（圖／中華民國自行車騎士協會 提供）
2020臺灣登山王挑戰活動(KOM)今（23）日清晨6點於七星潭鳴槍啟動。來自臺灣及22個國家的425位車友同場較勁、決戰武嶺。最終男子菁英組來自丹麥的臺灣女婿John Ebsen（約翰‧艾伯森）以3小時26分50秒，拿下桂冠，這也是他生涯的第4座KOM冠軍。
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今日花蓮地區降雨且天候不佳，上山之後氣溫驟降，但領先選手仍展現強大的意志力，尤其John Ebsen一枝獨秀，在台8線164K處率先發動攻擊，並在天祥後拉開差距，一路領騎超過60公里，最大差距超過15分鐘，最終在女兒見證下摘冠。
▲2020臺灣自行車登山王挑戰，男子菁英組頒獎。（圖／中華民國自行車騎士協會
▲2020臺灣自行車登山王挑戰，男子菁英組頒獎。（圖／中華民國自行車騎士協會 提供）
John Ebsen已連續參加9屆KOM，其中7度站上頒獎台，並在2012、2014、和2018和今年共計奪下4冠，成為此賽事的傳奇車手。他表示，「這座冠軍意義非凡，在惡劣的環境中靠著意志力完賽；女兒第一次到現場為我加油，把這座冠軍獻給她。」

▲2020臺灣自行車登山王挑戰，男子菁英組
▲2020臺灣自行車登山王挑戰，男子菁英組 冠軍John Ebsen。（圖／中華民國自行車騎士協會 提供）
 

此役被形容成「史上最艱辛的KOM」，2014年也曾大雨磅礡，但今年武嶺氣溫僅7度，加上間歇雨勢，體感溫度近0度，許多選手騎到失溫，本屆完賽率僅61.1%。台灣車手彭源堂形容，抵達終點那一刻有種「終於活著完賽」的感動，相信這是很多車手的心聲。

▲2020臺灣自行車登山王挑戰，台灣第一黃冠霖。（圖／中華民國自行車騎士協會
▲2020臺灣自行車登山王挑戰，台灣第一黃冠霖。（圖／中華民國自行車騎士協會 提供）
 

國內第一則出現大黑馬，前勁車隊、年僅22歲的小將的黃冠霖衝出03小時46分32秒39，拿下總排第3、台灣第1，彭源堂03小時49分20秒，總排第4、連續兩年台灣第2、李冠賢03小時49分21秒60，總排第5、台灣第3；原本有望劍指冠軍的陳建良因機械故障，最終以03小時50分38秒43，拿下總排第6、台灣第4。

第二度參加KOM的黃冠霖就一舉摘冠，他直呼，「很幸運！比賽前段形成12人的領先集團，一直到大禹嶺才分裂；原本設定跟著陳建良和吳之皓等登山好手，但最後有機會突圍，就奮力衝向終點。」

▲2020臺灣自行車登山王挑戰，女子總排、台灣第一郭家齊。（圖／中華民國自行車騎士協會
▲2020臺灣自行車登山王挑戰，女子總排、台灣第一郭家齊。（圖／中華民國自行車騎士協會 提供）
女子菁英組同樣出現大黑馬，三鐵好手郭家齊首度挑戰KOM就一鳴驚人，衝出04小時35分15秒70，奪下總排第一和台灣第一。完賽後她直言，「KOM比鐵人更鐵人，尤其最後10公里感覺好漫長，體力和內心都很煎熬。」

原本最具冠軍相、挑戰台灣總冠軍2連霸的陳姿吟，受到爆胎影響，最終以04小時42分44秒25，總排和國內接屈居亞軍，上山後她失溫、臉色發白。總排第三名則是瑞士車手Sandra Boesiger，以04小時48分45秒98完賽。

▲2020臺灣自行車登山王挑戰，選手行經稚暉橋。（圖／中華民國自行車騎士協會
▲2020臺灣自行車登山王挑戰，選手行經稚暉橋。（圖／中華民國自行車騎士協會 提供）
由交通部觀光局及中華民國自行車騎士協會辦理的「2020臺灣登山王挑戰」是「臺灣自行車節」的主軸活動之一，今年已邁入第9屆，活動路線從海拔0公尺的花蓮七星潭爬升到標高3,275公尺的武嶺，全長105公里，被法國知名自行車雜誌Le Cycle評比為世界十大艱難的挑戰之一，具備與歐洲阿爾卑斯山同等級的挑戰性與沿途美景，已成為全世界自行車車友心目中「一生至少要來挑戰一次的經典路線」。

 
 
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