土耳其藍水壩到仙境瀑布　十大秘境榜首就在中部！

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土耳其藍水壩到仙境瀑布　十大秘境榜首就在中部！

The China Post/綜合報導

calendar_today2020-10-25 20:00:00

一線天(左)、武界壩 (圖|IG網友 @lianyi.chen__ 和@queen65提供)
▲一線天(左)、武界壩 (圖|IG網友 @lianyi.chen__ 和@queen65提供)
The China Post報導，位於南投縣仁愛鄉的法治村 (武界) 坐落在武界山和干卓萬山之間形成峽谷地形，此地種植大面積茶園且易於清晨湧現雲海，而被譽為「雲的故鄉」，更曾在2016年被台電評選為10大秘境榜首。
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隱藏在山谷間的武界部落是台灣布農族最北的分支，民風純樸，以務農為主，這裡有販售各種農產品像是茶葉、百香果、蘋果等等。來到海拔800公尺左右的武界部落，建議一定要前往摩摩納爾瀑布，途中會經過思源吊橋、好漢坡、最美水壩「武界壩」、拉拉米司瀑布。沿途風景秀麗，步道平緩，兩側樹蔭圍繞，單程1.8公里，來回大約兩個小時。
▲武界茶園雲海(圖|IG網友@qutyoyomei提供)
▲武界茶園雲海(圖|IG網友@qutyoyomei提供)
 

從部落熱鬧的市集進入後，恍如「綠色隧道」般的道路印入眼簾，一旁還有「武界」標示牌，上面寫著武界的命名由來。  

「早期原住民經常互相攻打，後來日本人劃定這裡是武力界線，所以得名武界。」  

▲遠眺武界部落(圖|The
▲遠眺武界部落(圖|The China Post)
 

由於後來歷經九二一地震，南投部落與外界交通一度中斷，直到後來政府修建道路、振興原住民地方產業，此地才為世人所知。也因為多年隔絕，讓武界仍保有其純樸自然的美，彷彿世外桃源。 

續往前行，會看到全長100公尺的「思源吊橋」，此橋建於日治時期1919年，命名緣由是為提醒布農族人不忘飲水思源。後經歷兩次台電翻新，是前往武界壩、瀑布的入口通道。  

▲思源吊橋(圖|The
▲思源吊橋(圖|The China Post)
 

通過吊橋、爬上好漢坡，就會抵達曾被票選為「台灣十大秘境」榜首的武界壩，建議走上土地公廟，是遠眺武界壩視野最好的位置。 

▲武界壩(圖|IG網友@yu__shao提供)
▲武界壩(圖|IG網友@yu__shao提供)
 

繼續往前走30分鐘即能抵達拉拉米司瀑布。然而，從拉拉米司瀑布上摩摩納爾瀑布需要涉水，建議可以帶一雙拖鞋替換。  

摩摩納爾瀑布由高處傾瀉而下，即使是枯水期水量還是不少，十分壯觀，在這秘境般的地方能輕鬆拍出仙氣騰騰的美照。  

▲摩摩納爾瀑布(圖|IG網友@meica_yaaa/@qqazz77533提供)
▲摩摩納爾瀑布(圖|IG網友@meica_yaaa/@qqazz77533提供)
 

除了摩摩納爾瀑布外，「一線天」也是來到武界必訪的秘境，然而，要朝聖此秘境不容易，必須經過河床才能抵達。當地部落有提供接駁服務，每人台幣300元，就能體驗乘坐越野車通過河床，還可以看到絕美一線天，保證值回票價！ 
▲一線天(圖|IG網友@suiyiissue/@queen65提供)
▲一線天(圖|IG網友@suiyiissue/@queen65提供)
 
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