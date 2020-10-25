土耳其藍水壩到仙境瀑布　十大秘境榜首就在中部！

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從部落熱鬧的市集進入後，恍如「綠色隧道」般的道路印入眼簾，一旁還有「武界」標示牌，上面寫著武界的命名由來。
「早期原住民經常互相攻打，後來日本人劃定這裡是武力界線，所以得名武界。」
由於後來歷經九二一地震，南投部落與外界交通一度中斷，直到後來政府修建道路、振興原住民地方產業，此地才為世人所知。也因為多年隔絕，讓武界仍保有其純樸自然的美，彷彿世外桃源。
續往前行，會看到全長100公尺的「思源吊橋」，此橋建於日治時期1919年，命名緣由是為提醒布農族人不忘飲水思源。後經歷兩次台電翻新，是前往武界壩、瀑布的入口通道。
通過吊橋、爬上好漢坡，就會抵達曾被票選為「台灣十大秘境」榜首的武界壩，建議走上土地公廟，是遠眺武界壩視野最好的位置。
繼續往前走30分鐘即能抵達拉拉米司瀑布。然而，從拉拉米司瀑布上摩摩納爾瀑布需要涉水，建議可以帶一雙拖鞋替換。
摩摩納爾瀑布由高處傾瀉而下，即使是枯水期水量還是不少，十分壯觀，在這秘境般的地方能輕鬆拍出仙氣騰騰的美照。
除了摩摩納爾瀑布外，「一線天」也是來到武界必訪的秘境，然而，要朝聖此秘境不容易，必須經過河床才能抵達。當地部落有提供接駁服務，每人台幣300元，就能體驗乘坐越野車通過河床，還可以看到絕美一線天，保證值回票價！