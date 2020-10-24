東北風、颱風外圍影響　各地多雲有雨「低溫18至21度」

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東北風、颱風外圍影響　各地多雲有雨「低溫18至21度」

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-10-24 10:36:20

寒流
▲今（24）日受到東北季風影響，各地為多雲有雨天氣。（圖／NOWnews資料圖片）
中央氣象局指出，受到東北季風與颱風外圍雲系影響，今（23）日各地低溫約18至21度之間，多是多雲有雨的天氣；另外，同樣受東北風影響，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區易有8至10級強陣風，東半部與西南部沿海則有長浪發生，請民眾注意。
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氣象局表示，今（23）日東北季風及颱風外圍雲系影響，各地天氣較涼，雲量偏多並且有降雨的情形；各地低溫約18至21度，白天高溫在雲林以北及東北部約21至23度，其他地區高溫約24至27度。
氣象局預測，明日隨著颱風逐漸遠離，加上北方乾冷空氣南下，水氣逐漸減少，各地大致上以多雲為主，即使有降雨也相對零星；溫度方面，由於受到東北季風影響，各地低溫約19至21度，部分空曠地區可能更低一些，白天高溫在北台灣約21至23度，中部及花東地區約25、26度，南部地區約27至29度。

氣象局提醒，東北風仍然偏強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區各離島易有8至10級強陣風，風浪亦大；含蘭嶼、綠島的東半部與西南部沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動或作業應特別注意安全；而颱風外圍環流影響，東沙島易有9至10級強陣風。

颱風動態方面，氣象局指出，第17號中度颱風沙德爾，昨日20時中心位於鵝鑾鼻西南西方830公里的海面上，向西移動，未來強度仍有小幅度的發展，但隨後將逐漸減弱，對台灣天氣無直接影響。
另據環保署空氣品質預報資訊，今日東北季風及颱風外圍雲系影響，竹苗以北擴散條件佳；中南部地區位於下風處，且受前一日境外污染物累積影響，空氣品質稍差；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部近山區及雲嘉南內陸地區可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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