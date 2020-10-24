急發不自殺聲明！詹江村爆遭人身威脅：派槍手進行處決

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對此事，他昨日在臉書發文怒斥，如果爆料屬實，強烈建議法官判死刑或無期徒刑。然而，今日臉書卻又貼出遭人脅迫「拿槍處決」的對話紀錄，公開發布不自殺聲明。
由於內容明確提到「要求詹江村承認強X女粉絲、派人槍殺你」等等，更提到要求詹江村購買1張20萬的「胎記照」，還稱今晚(24日)10時10分，要「指派槍手去進行處決」，讓詹江村急忙發布「不自殺聲明」，表示遭人威脅、恐嚇生命安全，不過對方的對話都使用簡體字，不禁讓人質疑是否為境外人士？或是部分網友的惡作劇？
對話紀錄通篇簡體字，稱已經搜集到將詹村的屁股胎記照，恐嚇他若不承認性侵女粉絲，我將照片公之於眾、令其蒙羞自殺，又說「如果你不自殺我就派人槍殺你，如果你勇於承認，我日後將不再威脅要殺你」、「我只給你一天的時間，也已經將改造手槍寄送至桃園了」。
對方甚至開出「購買胎記照」的第二選擇，價碼一張20萬，並且宣稱自己手上共有5張，「時間從23號0點開始計算，24小時24號我們將會采取突擊行動」，最後還補充「今晩10點10分，我將會指派槍手至您府上進行處決」。
詹江村今日凌晨在臉書發文公開對話截圖，明確表示「我發表不自殺聲明！我被威脅了」。詹江村的則表示「用簡體字不一定是大陸人。報警抓看看。」、「告，抓出來」、「應該是詐騙」、「台灣沒有法律了嗎？居然可以放話要槍殺誰？警治單位該動起來！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼