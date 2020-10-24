急發不自殺聲明！詹江村爆遭人身威脅：派槍手進行處決

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急發不自殺聲明！詹江村爆遭人身威脅：派槍手進行處決

新頭殼newtalk

calendar_today2020-10-24 14:14:08

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
桃園市議員詹江村遭女性韓粉控告性侵，昨（23）日他在臉書稱如果真的有性侵，要判他死刑或自盡都行，今（24）日卻公開遭脅迫的對話紀錄，對方稱今晚10點10分會採取突擊行動，詹江村急發表「不自殺聲明」。
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近日桃園市議員詹江村遭J女控訴性侵，並稱詹江村屁股有深褐色的胎記，目前已報警進入調查程序。對此，詹江村反駁此說，稱自己屁股上雖有胎記，「很多人都知道」，且一切純屬虛構，因此反控對方加重誹謗，質疑「光憑能說出我屁股有胎記，就要入我于罪？」。
針對此事，他昨日在臉書發文怒斥，如果爆料屬實，強烈建議法官判死刑或無期徒刑。然而，今日臉書卻又貼出遭人脅迫「拿槍處決」的對話紀錄，公開發布不自殺聲明。

由於內容明確提到「要求詹江村承認強X女粉絲、派人槍殺你」等等，更提到要求詹江村購買1張20萬的「胎記照」，還稱今晚(24日)10時10分，要「指派槍手去進行處決」，讓詹江村急忙發布「不自殺聲明」，表示遭人威脅、恐嚇生命安全，不過對方的對話都使用簡體字，不禁讓人質疑是否為境外人士？或是部分網友的惡作劇？

對話紀錄通篇簡體字，稱已經搜集到將詹村的屁股胎記照，恐嚇他若不承認性侵女粉絲，我將照片公之於眾、令其蒙羞自殺，又說「如果你不自殺我就派人槍殺你，如果你勇於承認，我日後將不再威脅要殺你」、「我只給你一天的時間，也已經將改造手槍寄送至桃園了」。

對方甚至開出「購買胎記照」的第二選擇，價碼一張20萬，並且宣稱自己手上共有5張，「時間從23號0點開始計算，24小時24號我們將會采取突擊行動」，最後還補充「今晩10點10分，我將會指派槍手至您府上進行處決」。

詹江村今日凌晨在臉書發文公開對話截圖，明確表示「我發表不自殺聲明！我被威脅了」。詹江村的則表示「用簡體字不一定是大陸人。報警抓看看。」、「告，抓出來」、「應該是詐騙」、「台灣沒有法律了嗎？居然可以放話要槍殺誰？警治單位該動起來！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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