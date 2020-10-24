中市外送臨停區試辦 議員建議調整收費方式
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-24 14:40:00
台中市外送臨停區開始試辦，市議員黃守達建議交通局試辦「外送臨停車格」來改善外送機車臨停亂象，交通局已於近日著手試辦，目前於中區、南區、西屯區皆劃設外送臨停收費車格﹔黃守達表示，劃設後他也特別到第二市場關心，目前周遭反應都不錯，不過臨停30分鐘後才開始收費，周轉率不高，建議可以調整。
黃守達指出，因現在外送行業盛行，但礙於停車空間不足，經常可見四處都有違規臨停的外送機車，因此他於質詢時建議台中市開始試辦外送臨停車格。目前交通局在中區三民路二段91號前、南區忠明南路758號對面、西屯區市政北二路282號前共三處劃設試辦。若不影響原先車格，基本上民眾多樂觀其成。台中目前試辦的外送臨停車格是於車格前標示「計時收費」，採特定時段機車停放30分鐘後開始計費，每一小時收費10元的方式。黃守達指出，他到現場實地觀察，雖此車格是專門因應外送臨停設置，目前依然多是一般民眾在使用，可能是因為30分鐘才開始收費，導致看起來周轉率不高。 黃守達表示，台北試辦的外送臨停車格採限時15分鐘的方式，超過則以「道路交通管理處罰條例」56條開罰。台中則以計時收費的方式，立意良好，也不會耗費過多警力，但建議未來可以評估調整收費的計時方式，讓臨停車格能服務到更多需要的人。