帕拉育下台令期限將至！ 泰總理府籲透過國會解決問題

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帕拉育下台令期限將至！ 泰總理府籲透過國會解決問題

中央社

calendar_today2020-10-24 14:38:01

▲曼谷的反政府、呼籲皇室改革示威仍在持續。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國曼谷的反政府、呼籲皇室改革示威仍在持續。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者呂欣憓曼谷24日專電）泰國反政府抗議人士21日給總理帕拉育3天時間簽下辭職信，今晚期限將屆，總理府發言人阿努查表示，26日眾議院特別會議將討論修憲議題，透過國會解決問題才是適當程序。
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泰國從7月開始掀起一波又一波的反政府示威浪潮，抗議人士要求帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台、修憲以及王室改革，抗議活動從14日開始持續升溫，連日來在曼谷天天都有街頭抗議示威。
上千抗議民眾21日傍晚從勝利紀念碑（VictoryMonument）圓環出發，遊行到總理府施壓帕拉育下台，當天晚上民眾和警方爆發多波衝突，並衝破警方防線直衝總理府前，要求帕拉育簽下辭職信，總理府隨後派出代表收下。

抗議民眾給帕拉育3天時間簽下辭職信，今天晚上期限到期，阿努查（Anucha Burapachaisri）今天早上發布聲明表示，總理府聽到了人民的聲音，現在有許多不同的團體有不同的主張，大家應該彼此傾聽，思考什麼是對國家最好的。

泰國國會眾議院討論修憲，9月24日原定針對執政和在野聯盟的修憲提案投票，但最後在執政聯盟掌握票數優勢下，決定成立專門委員會以1個月時間審視各黨提案，等於變相拖延修憲進度。

9月24日投票後眾議院休會，原訂11月1日復會，但為了因應抗議局勢升溫，眾議院將在10月26和27日舉行特別會議。

阿努查指出，特別會議將討論修憲議題，且政府已經取消曼谷緊急狀態，政府的回應代表政府願意和所有政治團體對談，透過國會解決問題才是適當程序，因為眾議員代表的是社會各界的意見。
而抗議團體目前還沒有宣布今天或明天是否會發起大型抗議。（編輯：林憬屏）1091024
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