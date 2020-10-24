帕拉育下台令期限將至！ 泰總理府籲透過國會解決問題

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上千抗議民眾21日傍晚從勝利紀念碑（VictoryMonument）圓環出發，遊行到總理府施壓帕拉育下台，當天晚上民眾和警方爆發多波衝突，並衝破警方防線直衝總理府前，要求帕拉育簽下辭職信，總理府隨後派出代表收下。
抗議民眾給帕拉育3天時間簽下辭職信，今天晚上期限到期，阿努查（Anucha Burapachaisri）今天早上發布聲明表示，總理府聽到了人民的聲音，現在有許多不同的團體有不同的主張，大家應該彼此傾聽，思考什麼是對國家最好的。
泰國國會眾議院討論修憲，9月24日原定針對執政和在野聯盟的修憲提案投票，但最後在執政聯盟掌握票數優勢下，決定成立專門委員會以1個月時間審視各黨提案，等於變相拖延修憲進度。
9月24日投票後眾議院休會，原訂11月1日復會，但為了因應抗議局勢升溫，眾議院將在10月26和27日舉行特別會議。
阿努查指出，特別會議將討論修憲議題，且政府已經取消曼谷緊急狀態，政府的回應代表政府願意和所有政治團體對談，透過國會解決問題才是適當程序，因為眾議員代表的是社會各界的意見。
而抗議團體目前還沒有宣布今天或明天是否會發起大型抗議。（編輯：林憬屏）1091024