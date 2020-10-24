吐瓦魯籍貨船在高雄港外海沉沒 5名船員獲救5名失蹤
吐瓦魯籍貨船在高雄港外海沉沒 5名船員獲救5名失蹤
記者黃守作/高雄報導
calendar_today2020-10-24 16:21:41
吐瓦魯籍SEATRAN FERRY 12號貨輪於今(24)日凌晨，在高雄港外海沉沒，有5名泰國籍船員由拖船救起，另有5名泰國籍船員失蹤，正搜救中。
海巡署艦隊分署勤指中心是於今(24)日凌晨接獲通報指出，吐瓦魯籍SEATRAN FERRY 12號貨輪疑似在高雄港外海沉沒，船上有10名泰國籍，並發出406遇險信號，請求海巡署艦隊分署派遣艦艇救援。艦隊分署獲報後，立即調派線上巡護9號、巡護1號、高雄艦馳援，並緊急增派高雄海巡隊10026艇、台南海巡隊5037艇前往該海域搜救，經由拖船救起5名泰國籍船員，另有5名泰國籍船員失蹤，正搜救中。
海巡署艦隊分署說明，經查吐瓦魯籍SEATRAN FERRY 12號貨輪的主機、輔機均故障，無線電、衛星電話也失效，案發時位於高雄港西南方29.6浬處，由拖船拖帶返回高雄港途中，疑因海象不佳(海象7-8級，陣風10級，浪高4米)，於拖帶過程沉沒。
艦隊分署獲報後，第一時間立即調派3艦2艇馳援，空勤總隊也派空偵機搜尋中，拖船則在現場協助搜尋。
空偵機於附近海域發現5名船員穿救生衣漂浮中，由拖船就近將落海人員救起，其中2人受傷流血需後送就醫，由拖船先載運回高雄港，由高雄港務消防隊派救護車送醫急救。在搜救過程中，高雄艦人員在海面發現救生筏，但裡面無船員，目前海巡署艦隊分署共有4艦4艇持續在現場海域，全力搜尋5名失蹤船員中。