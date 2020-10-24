影／埤頭稻香鐵道自行車節登場　千人騎鐵馬遊休閒廊道

「109年埤頭稻香鐵道自行車節」，今(24)日在埤頭鄉豐崙休閒運動公園熱鬧登場，由彰化縣長王惠美、埤頭鄉長杜懿彩等人帶隊領騎出發，現場吸引來自全國各地1,000位愛好自行車運動的車友們共襄盛「騎」，暢遊田園風光。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲自行車騎遊路線全程約18公里，由埤頭鄉豐崙運動休閒公園出發，途經埤頭鄉台糖舊鐵道綠色廊道與東螺溪自行車道。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

× ▲自行車騎遊路線全程約18公里，由埤頭鄉豐崙運動休閒公園出發，途經埤頭鄉台糖舊鐵道綠色廊道與東螺溪自行車道。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

埤頭稻香鐵道自行車節從102年開始，連續舉辦8年，今年創下限額1000人參加，一天半就額滿的新紀錄，鄉公所相當振奮。王惠美肯定鄉公所動用人力物力主辦木棉道節、爆米香節等多項活動，即使不委外，活動照樣辦得有聲有色。

埤頭鄉長杜懿彩表示，首次開放占地五甲的豐崙公園給民眾參觀，今天活動安排闖關遊戲及社區美食品嘗等攤位，還有摸彩抽電動自行車等多項大獎，讓參加的民眾不虛此行。儘管天氣飄雨，參加埤頭稻香鐵道自行車節的民眾冒雨騎完18公里，有全家都來騎，也有國小教師帶班級學童參加。

▲「109年埤頭稻香鐵道自行車節」，由彰化縣長王惠美、埤頭鄉長杜懿彩等人帶隊領騎出發。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

× ▲「109年埤頭稻香鐵道自行車節」，由彰化縣長王惠美、埤頭鄉長杜懿彩等人帶隊領騎出發。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

自行車騎遊路線全程約18公里，由埤頭鄉豐崙運動休閒公園出發，途經埤頭鄉台糖舊鐵道綠色廊道與東螺溪自行車道，可暢遊埤頭鄉知名景點及田園風光，放鬆您的身心靈，參與的車友們不僅可領得完騎證明書，還可以參加獎品豐富的摸彩活動。活動另邀請在地社區團體及深受小朋友喜愛的舞力方、戰神發條娃娃秀等精彩節目演出。

▲參加埤頭稻香鐵道自行車節的民有全家都來騎，也有國小教師帶班級學童參加。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

× ▲參加埤頭稻香鐵道自行車節的民有全家都來騎，也有國小教師帶班級學童參加。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.24）

杜懿彩說，埤頭鄉已有完整的自行車路網，包含台糖舊鐵道自行車道以及舊濁水溪堤岸道路，總長度將近18公里，沿線有漂亮的自然田園風光，也有漂亮的台灣欒樹河岸景觀，另外藉由東螺溪自行車道往西北(下游)可到福寶濕地，往東螺溪上游(東南邊)可到達田尾，藉由東螺溪北邊的五分車軌道可接到溪湖糖廠。