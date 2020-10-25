阿富汗首都教育中心自殺炸彈攻擊 至少18死57傷
中央社
calendar_today2020-10-25 09:53:37
（中央社喀布爾24日綜合外電報導）阿富汗官員表示，一名自殺炸彈客今天在首都喀布爾西區一處教育中心外頭，引爆身上炸彈背心，造成至少18人喪命和57人受傷。激進組織伊斯蘭國（IS）隨後發表聲明，宣稱犯案。
內政部發言人阿瑞安（Tariq Arian）引述安全警衛指出，一名炸彈客在考薩爾達尼什（Kawsar-eDanish）教育中心外頭街道上，引爆身上炸彈。內政部證實，這起炸彈攻擊造成18人喪生和57人受傷。
激進組織伊斯蘭國（Islamic State, IS）隨後在Telegram發表聲明，宣稱犯案，但未提出證據。
民兵組織塔利班（Taliban）發言人在推特上否認涉及這起攻擊。塔利班與阿富汗政府的談判代表，目前正在卡達（Qatar）會談，尋求達成和平協議。
發生自殺炸彈攻擊的喀布爾西區，是許多什葉派聚居社區，在阿富汗境內占少數的什葉派穆斯林，以往經常遭諸如伊斯蘭國等激進組織鎖定攻擊。2018年發生的喀布爾同一地區另一處教育中心攻擊事件，造成數十名學生喪命；一群槍手今年5月襲擊當地醫院產科病房，造成包括母親和嬰兒等共24人死亡。（譯者：劉學源）1091025