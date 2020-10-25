教師法已修法施行 中市議員：關注教師權益關係
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-25 13:00:00
「教師法」於去年修法通過後，行政院於今年6月30日施行，台中市議員林祈烽表示，他長期關心教師權益，此次教師法修法有一個亮點，就是關注教師的工作權益、輔導與諮商，但從修法通過到施行，都沒看到市府有任何的規劃措施或方案；他要求，教育局要儘速擬訂公布計畫。
林祈烽指出，「教師法」修訂後已開始施行，為協助處理疑似教學不力或不能勝任工作教師案件，增訂主管機關應成立教師專業審查委員會及其組成規定，教育部已訂有教師專業審查委員會之組成及運作辦法，各縣市政府也要整合來輔導教師的諮商工作，在老師工作壓力大，甚至已有身心困援壓力的時候，能給老師適當的諮詢和協助。林祈烽說，據他了解，國教署已把相關經費撥到市政府，但目前都沒看到市府或教育局對這個方案有任何的規劃，他一向很關心教師權益，市府的期程和規劃到底是什麼？
教育局表示，市府已設有員工協助方案，協助市府教職員相關的諮商服務；而教育部國民及學前教育署也於今年9月7日訂定「補助地方政府辦理教師諮商輔導支持服務要點」，規劃從110年起補助各縣市主管機關辦理教師諮商輔導支持服務，依台中市教師規模，補助最高上限50萬元。教育局預定年底前完成教師輔導支持體系設立辦法法定程序，並積極於110年申請國教署補助，後續將結合市府員工協助方案，擴大教師心理諮商輔導支持服務，促進教師身心健康及情緒管理。