名家論壇》黃至堯／不要成為別人離職的原因

我是廣告 請繼續往下閱讀
2020 德勤（ Deloitte ）全球人力資本趨勢報告（ 2020 Global Human Capital Trends Report ）調查結果顯示，在世局動盪不安的當下，歸屬感和幸福感是全球人力資本趨勢調研中最重要的議題之一。
以下數字值得大家深思：79%，接近 8 成受訪者表示，培養同仁歸屬感對公司未來 12 至 18 個月的成功至關重要；93%，沒有看錯，超過 9 成受訪者深信，同仁對組織的歸屬感會進一步影響組織績效。
信任建立三要素——真誠、邏輯、同理心
優秀領導跟一般領導很大差異在於團隊 「挺不挺」你！面對新世代員工，建立信任是基礎。
以下三個小技巧對你肯定有幫助：
1. 真誠。讓新世代同仁感受到你的真誠很重要。 他們更直接，不喜歡繞圈子，權威管理模式完全不適用，更不喜歡領導帶面具。把下屬當笨蛋很快就沒有下屬了。
2. 邏輯思維。領導要能清楚傳遞合理的期待。我見過太多業務能力很強的高管，自我感覺良好，說話顛三倒四沒有邏輯，令下屬無所適從一一離去。
3. 同理心。理解他們、關心他們，給予必要的引導、協助不是過度干預。若不能以新世代同仁的心態去看他們、看世界，信任將很難建立。
沒有好主管自然留不住好團隊
我在德勤學院任教 16 年，深知人才培養的重要性，只有極少數人天生就是領導。一流企業對有潛力的員工投入培訓資源，特別在軟實力部分。高潛力人才發展三步驟：
1. 訂標準。完成工作任務需要具備的勝任力為何？
2. 做體檢。線下 Assessment Center（評量中心）或職場 16 勝任力等測評工具。
3. 再發展。有針對性的發展，透過體驗式學習，在模擬環境中獲得知識、技能和態度。
甚麼領導能帶團隊一起飛？
很多老闆喜歡碎碎念！如果有用，早都飛黃騰達了。這些年觀察下來，甚麼樣的領導能帶領團隊一起飛？總結以下四點：
1. 引進人才。能夠辨識並不斷引進優秀人才，同時確保現有團隊不斷提升！
2. 指導支持。對於工作中發生的問題，給予部屬明確的支援與指導。
3. 激勵團隊。在面對危機的時候，能夠把控全域並激勵團隊，凝聚向心力。
4. 高瞻遠矚。對未來方向與趨勢有一定的預測與判斷能力，我稱之為「遠見與策略」。
提升自己不僅僅只是企業的責任同時也是自己的責任，投資自己並用心跟團隊建立信任。相信我，你的團隊有多強就代表你有多值錢！
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com