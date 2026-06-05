大樂透第115000059期今（5）日晚間開獎，本期大樂透頭獎為1.8億元，《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新6月5日（五）大樂透獎號、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼。此外，台彩2026年端午加碼活動今日同步開跑，大樂透「100組100萬元」紅包狂送不手軟，快來看看自己今晚是不是超級幸運兒吧！
🟡6月5日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：12、14、25、30、32、44，特別號34。
49樂合彩：12、14、25、30、32、44。
今彩539：20時30分起開獎。
39樂合彩：20時30分起開獎。
3星彩：20時30分起開獎。
4星彩：20時30分起開獎。
大樂透端午加碼開獎結果：點此查看
※派彩結果以台彩官網資料為主。
大樂透端午加碼開跑！狂送100組100萬大紅包 玩法一次看
台灣彩券公司表示，2026年端午加碼活動即將開跑，其中大樂透自6月5日起加碼「100組100萬元」促銷獎項，民眾購買加碼期間開獎的「大樂透」除了可以對例行開獎的頭獎至普獎獎項外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號，就可獲得100萬元獎金。
若同一組促銷獎號有2注以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分，若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月17日止。
此外，「BINGO BINGO賓果賓果」也同步祭出史上最大規模端午加碼，自6月5日至7月5日連續31天，「超級獎號」、「猜大小」與「猜單雙」3種玩法全面提高獎金。其中「超級獎號」單注獎金提升至1500元，「猜大小」與「猜單雙」則提高至175元；「基本玩法」1至6星的9個獎項，也將於6月19日至6月21日端午連假期間限時加碼，成為賓果賓果首次4大玩法同步加碼。
至於周一到周六天天開獎的「39樂合彩」，則從6月22日至7月11日推出連續18期「二合」玩法獎金加碼，單注中獎金額將從原本1125元提高到1500元。
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至於周一到周六天天開獎的「39樂合彩」，則從6月22日至7月11日推出連續18期「二合」玩法獎金加碼，單注中獎金額將從原本1125元提高到1500元。