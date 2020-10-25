煮菜聞瓦斯味！女不解：管線問題？　內行曝「檢查方法」

近日有女網友在臉書社團《爆系知識家》中透露，自己在家裡煮菜時，不時會聞到瓦斯味，她懷疑是管線問題，但檢查過後仍看不出個所以然，只好發文詢問大家「這要找誰來幫忙看？」對此，不少內行網友紛紛傳授檢查瓦斯漏氣的方法。

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原PO發文指出，瓦斯爐煮東西的時候，會有瓦斯味道，看了一下管線，有橘有黃，但仍不知道是管線問題還是哪裡有問題？她便不解地詢問大家「這要找誰來幫忙看？」同時更透露，之前問瓦斯行，他們說沒問題，「他們會幫人換管線什麼的嗎？還是有更專業的？」

問題一出，網友紛紛留言「如果瓦斯桶快用完剩一點點有的會這樣類似燃燒不完全的現象」、「如果擔心，可用肥皂泡沫噴在管線上，有洩漏，該處即會產生密集的泡泡，如果都沒有，鋼瓶的開關處也噴一噴，再找不到，那才是瓦斯爐的問題」、「用洗碗精水搖出泡泡抹在管線上檢查漏氣，這樣才能抓出問題點在哪邊」。

▲有女網友透露，自己在家裡煮菜時，不時會聞到瓦斯味，她懷疑是管線問題，但檢查後仍不解問題所在，只好發文詢問大家「這要找誰來幫忙看？」對此，不少內行紛紛傳授檢查瓦斯漏氣的方法。（圖／翻攝自臉書社團《爆系知識家》）

事實上，消防局曾多次宣導，民眾若想自行檢查瓦斯有無漏氣狀況，可在確認瓦斯全關的狀態下，查看瓦斯表最後一碼的數字是否輕微轉動，若有變動，就有可能是瓦斯漏氣。而若是聞到瓦斯味，則可檢查瓦斯開關、輸氣管或接頭上有無結霜、白霧、破洞等狀況，另也可用肥皂水塗在瓦斯管線接縫處，若氣泡變大，即是漏氣。

消防局也提醒，如果聞到瓦斯氣味時，應立即將瓦斯關閉，並打開窗戶通風，絕對不可切按任何電器及開關，同時也別忘了通知瓦斯公司並撥打119來處理。（編輯：許苡晴）