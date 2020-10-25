盼政府倡議亞洲人權法院　林昶佐：台灣有特別使命

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民進黨立委洪申翰。 圖：周煊惠 ／攝
民進黨國會香港連線副會長洪申翰指出，從反送中運動開始，很多香港、台灣朋友都不一定看好當時在中共跟港府強權下抵抗的運動，但港人一次又一次為我們示範什麼叫做為了追求民主、自由跟人權的抵抗，打開一條對抗中共、威權港府的道路，而台灣公民社會持續陪伴，一直到港府跟北京今年6月推出「國安法」，讓很多香港朋友參與過去運動都擔憂自己安危，會不會因為發出異議聲音就遭北京追訴，而想逃離香港，在其他地方繼續奮鬥。
洪申翰認為，以目前狀況來看，中共跟港府對香港的打壓，不會是最後一次，只能比氣長，「我們的氣一定要比北京、港府長，這是我們無可逃避的責任」，持續站出來、關注香港處境，這條戰線接下來可能是亞洲對抗強權最重要的戰線之一，台灣絕對不能缺席，而他作為執政黨委員，也會全力支持香港民主、亞洲民主，並扮演重要角色。
無黨籍立委林昶佐。 圖：周煊惠 ／攝
林昶佐則說，這12名港人不是唯一想聲援的焦點，在中國被消失、逮補、音訊全無的人大有人在，最重要目的是讓背後獨裁的中國政府能夠徹底瓦解、讓所有被壓迫民族都得到自由。
林昶佐表示，不只是呼籲12名港人被釋放，也要求所有被關押、壓迫的民族、人民，不管港人、藏人、中國異議份子都應被釋放。而他作為國會有好香港連線會長，很多工作責無旁貸，包括主辦單位希望台灣政府能在APEC層級上喊出應組織「亞洲人權法院」，這在亞洲區域合作裡很少看到，但台灣絕對是最適合喊出層級、口號及理想的國家。
林昶佐指出，過去台灣人民可能很難想像自己其實有非常特別使命，不管亞太還是世界，這幾年，台灣一步一步進步價值的實現，站在抗中連線的最前線，以及今年防疫卓越表現，一再看到台灣人雖然在國際社會受打壓、限制，但我們有能力在全世界展現不同堅韌、屬於海洋國家的能量，台灣人有特別使命、扮演關鍵角色，並與國際串聯，他也會在國會繼續努力。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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