兩性作家黃越綏的高齡快樂學 面對老年：勇者無懼
記者邱嘉琪/嘉義報導
calendar_today2020-10-25 19:00:00｜update2020-10-25 20:09:56
「勇者無懼，我們要勇敢面對老、疾病與死亡，而這勇敢是培養出來的。」知名兩性婚姻作家、財團法人國際單親兒童文教基金會創辦人黃越綏，以自己人生73年經歷寫成「黃越綏的高齡快樂學」一書，以幽默詼諧筆觸與讀者分享，「老，就是這麼一回事！」，10月25日於嘉義城隍廟舉辦首場新書發表會。
作家黃越綏為3個孩子的單親媽媽，也是知名作家，25年前成立「財團法人國際單親兒童文教基金會」，服務單親及喪偶家庭達5萬戶以上，後又籌設收容中輟未婚媽媽及其子女的「麻二甲之家」，7年多來共收容兩百多位學員，其中收容安置的未婚媽媽有70多位，年紀最小的才13歲。1947年生的黃越綏以她73年的親身體驗，以幽默筆觸寫出「黃越綏的高齡快樂學」一書，書中舉出輔導個案的實例，提出從青壯年時期到老年時期，人的後半生所會遇到的種種挑戰與難題；包含身體、外貌、心理、速度、理財、婚姻、死亡、告別式等，年長者都要注意到的事。
黃越綏說，人的狀態是會一直往負面走，但思想要往正面走，現代人的壽命愈來愈長，換句話說就是「死很久」，這過程有很多問題需要調適與面對，希望這本書能幫助到大家對於老年生活有更多認識並能提早準備規劃，也能讓年輕人能更善待家裡的長輩們。此書版稅將全部捐給財團法人國際單親兒童文教基金會及麻二甲安置中心，照顧弱勢單親家庭及失依無家可歸的兒少，嘉義城隍廟董事長賴永川、嘉義巿民政處處長劉美鳳皆出席新書發表會，賴永川讚黃越綏出書助人之舉為大功德一件，廟方一口氣購買100本；劉美鳳則表示，此書老年人、年輕人皆適讀，也能帶給巿政府不同的思維，未來可望有更好的政策服務巿民，巿府亦認購50本，為弱勢關懷行動盡心力。