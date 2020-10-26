iPhone12、12 Pro誰耐摔？超真實測試過程：「像恐怖片」

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iPhone12、12 Pro誰耐摔？超真實測試過程：「像恐怖片」

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-26 12:30:58｜update2020-10-26 12:50:54

YouTube頻道《EverythingApplePro》針對iPhone 12、iPhone 12 Pro進行不同高度的摔落測試。（圖／翻攝EverythingApplePro YouTube）
▲YouTube頻道《EverythingApplePro》針對iPhone 12、iPhone 12 Pro進行不同高度的摔落測試。（圖／翻攝EverythingApplePro YouTube）
蘋果新款手機iPhone 12、iPhone 12 Pro已於23日開賣，不少果粉徹夜排隊搶購，更有許多人於網路上分享實測心得。近日YouTube頻道《EverythingApplePro》就針對iPhone 12、iPhone 12 Pro兩款手機進行不同高度的摔落測試，實測結果意外在網路上掀起一陣熱議。
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YouTube頻道《EverythingApplePro》近日就貼出實測影片，內容中主要是針對際使用邊框為鋁合金的iPhone 12，和邊框為不銹鋼的高階旗艦的iPhone 12 Pro兩款機型，進行不同高度的摔落測試。其中實測方式，將於室內水泥地平坦的測試環境下，分別從腰部、頭部和站上梯子在高達九呎（約294.3公分），這3種不同高度下，進行手機摔落測試。
一開始，兩款手機於「腰部」位置、機身底端向下摔落地面，根據測試結果，iPhone 12的鋁合金邊框出現刮痕較明顯，而機身正面和背面玻璃，兩款手機都幾乎都沒有損壞痕跡；不僅如此，若把兩款手機螢幕皆正面朝地摔落，兩者螢幕幾乎都沒出現明顯裂痕。

再來若改於「頭部」位置、機身底端朝向下摔落，結果顯示，iPhone 12的鋁合金邊框出現了較為明顯凹陷的摔痕；而當把兩款手機分別從機背、螢幕向下朝地面摔落時，兩者背面與螢幕都沒有任何較大受損，且使用上都十分正常，不過螢幕有出現些微刮痕損傷。

▲iPhone
▲iPhone 12的鋁合金邊框出現了較為明顯凹陷的摔痕 。（翻攝EverythingApplePro YouTube）
最後以「站在離地約3公尺」的位置上進行測試，首先以直拿手機方式朝地摔落，根據實測結果表示，iPhone 12落地後邊框與螢幕都未出現損傷，可正常使用。不過受到摔落衝擊，機背所搭載的雙鏡頭相機已無法正常使用拍照功能，但iPhone 12 Pro仍可正常運作。

若以橫拿手機、機背朝地摔落，因受到的衝擊較為強力，iPhone 12和iPhone 12 Pro的機背都出現明顯裂痕，其中iPhone 12 Pro從機頂到機底都出現明顯裂痕，且裂痕面積較廣，然而兩者經過摔落測試後，螢幕皆可正常使用。最後當兩款手機以「螢幕朝地」方式摔落，兩款機身的邊框都出現明顯的彎折狀況，其中又以iPhone 12傷痕最明顯，且螢幕面板靠近底端的地方，也出現明顯裂痕，不過手機仍能正常使用。

從結果來看，如果民眾正常使用下，不小心手滑將兩款手機摔落，iPhone 12抗摔性確實比前一代iPhone 11好，而採用不銹鋼中框的iPhone 12 Pro抗摔衝擊能力，更比鋁合金的iPhone 12來得佳。

影片曝光後，也引來許多網友留言，「你為什麼不把它們給我，不要對它們做這麼可怕的事」、「全部看完好心痛啊」、「就像是一部長達12分鐘的恐怖影片！每次手機掉下來，心跳都會加快！！」「謝謝你這樣做，所以我們其餘的人不必」、「粉碎測試」、「我真的沒想到螢幕那麼耐摔」。（編輯：陳雅雲）
 
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