中市公車限定校園綁卡使用　議員質疑個資外洩問題

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳淑華表示，交通局自明年一月一日起推免費公車限定市民，市民必須辦理綁卡才能搭乘免費公車，家長學校的人數最多，是最大的群體，自然是被市府鎖定的目標。
市府也急著透過學校發給學生個資的家長同意書。根據發給學生帶回家的同意書上載明學生的就讀學校、姓名、身份證字號、出生年月日、畢業時間、電話等資料都要寫到要綁定的卡片上。
邱素貞指出，當初規定要辦花博卡就是要填申請書留個資，但當時市長盧秀燕批評洩漏個資，如今，盧市府推免費公車票證綁卡作業，進行校園巡迴綁卡，需填寫個人資料，難道不擔心學生個資外洩嗎？希望教育局確實做好把關，避免引起紛爭。
陳淑華詢問教育局長楊振昇，這些個資要在學校讀寫到卡片上，教育局要怎麼操作？學生個資要怎麼樣做到保護的措施？實務上又是誰將學生個資寫到卡片上？由校方還是市府來做？300多所學校都是市政府派人嗎?這些問題須要想清楚，有學生家長反應，詢問學校要怎麼操作綁卡，學校不知道、老師不知道，沒人知道的情況下，就要家長簽個資同意書，從頭到尾學生的個資沒有任何保障。
交通局表示，台中雙十公車優惠新制預計明年元旦上路，交通卡綁定地點包含各區公所、各戶政事務所、市府公告的捷運綠線捷運站及圖書館等，為讓學生綁卡更便利，市府主動推出到校綁卡服務。綁卡時所填寫的基本資料，僅用於綁卡審核，不會作為其他用途，綁定的卡片內也不會寫入個人基本資料，家長及學生可放心綁卡。
教育局說明，台中市高中職以下學校暫不配置綁卡設備，學校協助發放及收回家長授權書，其中，市府將提供6至12歲國小學童交通卡，由市府統一完成綁卡作業後配發各校；國中及高中學生，則由市府主動到校進行綁卡服務，市府也將加強與各校溝通，以不增加教師負擔為原則，便利學生綁卡。