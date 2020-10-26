中華文化總會2020聯誼茶會　經國學院統籌展台灣「食」力

中華文化總會日前在台北賓館舉辦2020藝文聯誼茶會，邀請各領域藝文工作者共襄盛舉，希望透過不斷反思與創新，激盪出新的想法與創意，今年國宴餐點依舊由經國學院統籌，以馬祖名菜為主軸，結合客家元素和秋季盛產水果柿子，加入國產五穀雜糧、產銷履歷農產品等，並與開元食品等廠商攜手協力，提供創意與美味俱備的菜餚。經國學院連續12年為文化總會規劃聯誼茶會餐點，除了響應政府大力推廣的產學合作，更為參與師生帶來難忘且寶貴的經驗。

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中華文化總會往年都會舉辦藝文聯誼活動，提供藝文界交流分享平台，邀請各領域藝文工作者共襄盛舉，透過表演活動傳達台灣社會價值，讓藝術能保存具有歷史意義的地方文化，將藝術文化深植台灣。今年主題「共下好柿節」，以馬祖名菜為主軸，結合客家元素，並以秋季盛產的主題水果柿子入菜，國宴使用魚肉製成的馬祖魚麵，還有由富含紅麴和糯米風味燉煮而成的馬祖老酒燒肉，客家菜餚則是結合傳統與創新，將客家竹筍製成内餡，外皮則使用南瓜泥搓揉而成，充滿南瓜香氣，客家小炒與客家米糕也是餐桌上不可或缺的經典菜色。

今年餐點由經國學院統籌，整份菜單共有將近40道料理，經國學院餐旅廚藝管理系周景堯主任說明：「除了學校師生團隊共同努力，也邀請食品企業支持，提供優質食材原物料，像是南投國姓鄉的冠軍手沖咖啡、有心溯源的優質肉品和戀職人鮮奶等，都是此次餐點的功臣之一。」此外，呼應農委會政策，大量使用國產五穀雜糧和產銷履歷農產品，也是這一場國宴的精神指標；只要掃描菜單上的QR Code，就能追溯食材從生產到流通供應的過程，享用美食的同時也能吃的更安心。



▲由經國學院手工製作的冰淇淋，有香柿蜜雪酪和古早味花生口味，意欲好事發生。(圖／經國學院提供)

經國學院連續12年規劃藝文聯誼茶會餐點，周景堯表示，很感謝文化總會認可經國師生團隊的實力且持續支持產學合作，籌備國宴規格的活動並帶領學生實際參與，從前置作業、團隊分工到現場迎賓、料理烹調、西點烘焙、飲品調製和餐飲服務等，每個細節都是重要的學習機會，甚至為了深化產學合作綜效，系上老師們與國內知名餐飲廠商開元食品交流討論，力求突破過往的餐宴表現，讓學生藉此國宴專案獲得莫大的成就感、累積專業「食」力，對學生未來職涯道路的規劃發展，帶來極大的幫助。