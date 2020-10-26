男子打賽諾菲疫苗進加護 莊人祥：台灣不良事件在預期中
男子打賽諾菲疫苗進加護 莊人祥：台灣不良事件在預期中
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-26 14:14:24｜update2020-10-26 14:14:30
日前韓國發生40多起打流感疫苗後意外死亡的案例，甚至出現台灣也有使用的賽諾菲疫苗，引發民眾對流感疫苗施打的疑慮，甚至近日台中市也傳出，有1名林姓男子接種流感疫苗後，出現不良反應。
根據了解，台中市1名林姓男子，沒有無慢性病及家族病史，在10號接種流感疫苗，卻在10天後出現手麻、四肢無力、頭暈想吐等狀況，最後住進加護病房一度發出病危通知，對此，疾管署副署長莊人祥今（26）天表示，台中男子打的是賽諾菲疫苗，但目前國內不良反應通報事件情況在預期中，至於新加坡宣布決定停用韓國製造疫苗與賽諾菲疫苗，莊人祥強調，會再了解新加坡為何做出這樣的決定。莊人祥提到，這名男子目前醫院診斷疑似「格林─巴利症候群」，但還沒有辦法證實與移苗直接相關，還在由專家審議當中。衛福部長陳時中也表示，會請醫院提出報告，並且進一步交給預防接種受害救濟審議小組研判關聯性，目前為了預防相關情形發生，已經持續請藥廠回報世界各地相關的不良反應事件。