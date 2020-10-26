挺中天遭館長嗆「不支持了」 柯文哲：我是挺新聞自由
挺中天遭館長嗆「不支持了」 柯文哲：我是挺新聞自由
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-26 15:45:00｜update2020-10-26 17:42:08
台北市長柯文哲日前針對中天新聞台換照一事，表示捍衛其說話的言論自由，被外界直指是在力挺中天。而過去一向與柯文哲相當友好的「館長」陳之漢，由於反中天立場鮮明，也因此對柯文哲的說法表示失望，甚至直言「不再支持柯文哲創立的民眾黨」。對此柯文哲今天（26日）下午受訪時，表示自己不是挺中天，而是力挺新聞自由。
柯文哲表示，這有時候要搞清楚，我們不是聲援中天，我們是主張新聞自由。「還有就是一種社會公平正義，我跟你講，我們當然反紅媒，但我們也要反綠媒啊。」柯文哲說，「所以我倒覺得是這樣，我再講一遍，我們是主張新聞自由依法行政，但不要說我們什麼挺中天，奇怪我們沒有理由去挺一個特定媒體，我們挺的是普世價值」。柯文哲也強調，外界將中天成為紅媒，要「扣帽子」也要有證據。「所以要再講一次，我們是支持新聞自由，支持依法行政，支持一個公平正義。」柯文哲說，「你要扣人家紅帽子，你要有證據嘛，所以老實講，對這件事情我倒覺得是這樣，公平就好，我們沒有理由去支持特定的媒體，沒有道理啊」。