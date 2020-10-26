農委會清查農保資格引恐慌　立委籲明訂認定辦法

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農委會於9月15日要求各縣市政府轄內農會辦理農保被保險人資格補正作業，若案件量過多，則優先辦理即將領老農津貼且年滿64歲4個月農民、戶籍異動、新加保者等具時效性的審認案件。
屏東縣植物保護商業同業公會理事長郭永俊在記者會上表示，過去農民在當時政策下介紹防治病蟲害藥劑，時至今日演變成農藥行。許多農藥行負責人都是實際從事耕種的農民，有些人加入農保的時間比1989年制定「農民健康保險條例」時還要早，但農藥行負責人卻被認定是農業以外的職業，讓農民無所適從， 相當憂心若未能找到解套方式被退保，65歲後將沒有任何社會保險的保障。
鍾佳濱表示，早期農審辦法根據身分證職業欄判定職業，並未明定「無農業以外之專任職業者」，隨著時間演進，農委會推動農業產業六級化，農業已不如以往單純種植、養殖、純靠人力或獸力，對於政府輔導農民進行初級農產加工品，是否也屬於農業一環？
鍾佳濱說，農委會過往未盡審查責任，且政府和農民、農民和農民之間對農業的認知不盡相同，直至今年才列舉審認原則，嚴重影響農保條例的適用對象，對農民而言，就好比簽了空白支票，等兌現時政府才表明支票金額。
郭國文質疑，以一紙公文便否定保險資格是否太過草率，他能理解政府為了明年推動農民退休年金之社會保險，先清查農保資格，但在稽查前，農委會應先定義「工商登記負責人從事的營業項目、產業規模等模糊地帶」現今同時具備「工商登記負責人」身份的「從事農業工作者」愈來愈多，郭國文強調，農委會應考量到實際面再行認定。
賴惠員表示，目前全台農保投保人數約106萬人，但具重複資格的人數已超過3.9萬人，顯示當時審查機制不確實，導致多數民眾不了解農審辦法規定。且農委會加強清查並強制退保，造成選區內陳情的農民人數暴增。在歷經十幾年誠實納保後，卻被一紙公文要求退保，對農民不公平。賴惠員說，應有補償辦法和配套措施，不能因為行政機關的疏失，就讓農民承擔喪失保險資格的後果。
對此，農委會輔導處處長陳俊言回應，基本上只要成立相關公司行號的負責人，所從事的是和自己農業有關的事業，都會從寬認定，讓他維持農保資格。這次許多基層的反應，顯示農委會宣導不足，將會加強與農民溝通和說明。
新聞來源為Newtalk 新頭殼