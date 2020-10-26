讓數十萬台胞返鄉　國民黨籲超前佈署「兩岸旅遊泡泡」

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讓數十萬台胞返鄉　國民黨籲超前佈署「兩岸旅遊泡泡」

新頭殼newtalk

calendar_today2020-10-26 18:44:50

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
受武漢肺炎疫情影響，觀光旅遊業生計受到嚴重衝擊。為此，國民黨大陸事務部今（26日）以「防疫都能超前部署了，開放也該超前部署」為題，呼籲政府為了旅遊業經濟、為了等待春節返鄉的台胞，提前就兩岸之間的「旅遊泡泡」做規劃。
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國民黨大陸事務部表示，在這波肺炎疫情的衝擊中，相較於其他國家和地區而言，台灣算是防疫相對成功、而且整體經濟損失較不嚴重的。然而，還是有不少人受到相當大的影響，特別是必須往返兩岸討生活的個人，以及受到疫情打擊的旅遊業。
大陸事務部主張，面對可能夾雜著流感而捲土重來的秋冬第二波疫情，政府不可能一直用邊境管制的方式來因應，否則即使疫情控制住了，台灣也要付出很大的代價。他們認為，從長遠來看，旅遊泡泡是國境管制恢復正常必走的第一步，號稱防疫第一名的台灣，沒有理由落後，政府應該拿出超前部署的精神，規畫旅遊泡泡各種問題的解決方案，付諸國民討論，為未來國境開放做充分準備。

大陸事務部也認為，現階段旅遊泡泡尚不成熟，但政府可以先考慮在兩岸間擴增貨運航點，因為貨運與疫情無關，而且目前兩岸貨運費用大幅上漲，擴增航點可降低企業負擔，可讓更多本國業者分享兩岸貿易的果實，有利無弊。運用擴增後的航點，還可作為春節台商返台的包機網絡，既有經濟價值，更滿足人道需求；現在離農曆春節只有3個月時間，如果再不展開規畫，數十萬台灣民眾返家過年的願望又將落空。

大陸事務部也呼籲政府，現階段旅遊泡泡做不到，但至少也要提早規劃，否則旅遊業實在看不到未來。此外，也應該遵循專家學者的意見，建立檢疫保護程序、採購足量的疫苗，以及建置足夠的冷鏈儲運設備，如此一來就能安心的逐步開放。否則如果只是長期的封鎖國境，那是沒有未來的。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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