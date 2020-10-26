韓國流感疫苗接種增至59死 當局宣佈將繼續施打
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-10-26 16:43:18｜update2020-10-26 17:23:12
韓國政府因為今年新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，提早推動公費施打流感疫苗，但卻傳出多起個案在接種疫苗後死亡。據韓國媒體報導，韓國疾病管理廳（ KCDC ）今（ 26 ）日表示，截至當地時間當日 0 時，累計有 59 人接種流感疫苗後死亡。但疾病管理廳認為，死亡與接種疫苗間的關聯性很低，決定繼續按計劃進行接種。
《韓聯社》報導，從年齡段來看，韓國接受相關疫苗接種後的死者中，70 多歲和 80 多歲的各 26人，人數最多；60 多歲的 2 人，不到 60 歲的 5 人。韓國疾病管理廳昨（ 25 ）日進行流感疫苗接種受害調查組應急會議，對 20 例病例的死因進行了分析。調查組認為，其中不存在接種疫苗後出現急性異常反應或重症以上異常反應的病例。接種同一批號疫苗後死亡的病例雖達 14 例，但均未發現疫苗與死因存在明確的因果關係。流感疫苗預防接種專門委員會對 26 例病例死因另外作出分析，認定接種疫苗後死亡與接種疫苗之間的因果關係不明確，因此無需重新檢測疫苗或叫停接種；其餘 13 例則仍在進行關連性分析。目前 59 個死亡案例中， 46 例與接種的關聯較低，因此當局認為，目前不是重新研究特定疫苗或考慮中斷國家預防接種項目的時候。
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