靠一支蘋果手機廣告爆紅！星國女神名字背後有洋蔥

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

靠一支蘋果手機廣告爆紅！星國女神名字背後有洋蔥

四方報/綜合報導

calendar_today2020-10-31 17:00:00

李凱馨
▲來自新加坡的女神李凱馨不只相貌甜美出眾，更是個能文能武的才女。（圖／翻攝自IG）
來自新加坡的女神李凱馨不只相貌甜美出眾，更是個能文能武的才女，她在16歲那年被知名導演相中，拍攝蘋果手機廣告一砲而紅，從此進入演藝圈闖蕩，前途被各界看好，更獲得「蘋果女神」的封號。不過，李凱馨其實擁有相當破碎的童年成長經歷，近日她上節目談起父母自小離異、以及父親缺席的過往時，展現出超齡的成熟感，讓外界對這位向來活潑開朗的女神好感度更提升。
我是廣告 請繼續往下閱讀

出生於 1999 年 10 月 12 日，今年21歲的李凱馨出生在台灣，是新加坡藝人俞宏榮與的台灣主持人權怡鳳的女兒。作為一名星二代，李凱馨並沒有從小踏足演藝圈，而是直到 2015 年受到導演許鞍華青睞，參與蘋果手機廣告微電影《老唱片》的演出後才打響知名度，長相清秀可人的她被網友封為女神，更與中國影視公司簽約，正式進入演藝圈發展。

打開李凱馨的 Instagram 帳號可以看到她興趣廣泛，平時不僅喜歡打籃球、攀岩、浮淺等戶外運動，還擅長繪畫和攝影，更擁有一副好歌喉，曾推出自創單曲《 I’m Happy 》，可謂動靜皆宜、能文能武的才女。現在她也在北京電影學院表演系就讀，並一邊接拍各種廣告和電視劇磋磨演技，期待未來在演藝圈中大放異彩。

▲來自新加坡的女神李凱馨不只相貌甜美出眾，更是個能文能武的才女。（圖／翻攝自IG）
▲來自新加坡的女神李凱馨不只相貌甜美出眾，更是個能文能武的才女。（圖／翻攝自IG）
不過，李凱馨的童年成長經歷其實並不圓滿，父母在她九歲那年離婚後，父親俞宏榮便淡出李凱馨的生活，因此她現在對父親的記憶模糊，只依稀記得一些他與媽媽吵架的畫面。而母親權怡鳳在婚姻破碎後陷入低潮，不僅情緒不穩、更長期依賴藥物，身心狀態皆十分耗弱，還因此被媒體大作文章，也讓年幼的李凱馨成長過程變得更加艱困。

李凱馨近日上母親的節目接受訪談，回首童年過往，她提及自己每回聽到爸媽吵架都感到十分無助，不知所措。但面對父親缺席，她卻表示：「沒什麼好遺憾的，因為從來沒有父親，因此也不覺得自己失去了什麼」，回應讓網友十分心疼。事實上，李凱馨原名俞凱馨，之所以改姓是因為媽媽的摯友「李榮達」從小就十分疼愛她，更認她為乾女兒，兩人宛如親生父女般的好感情讓李凱馨決定在14歲那年改姓，認李榮達為父親。

在節目中，李凱馨大讚母親是「最堅強的女人」，能夠自己挺過那些挫折，讓她十分以媽媽為榮，更把她當成榜樣，讓母親聽了在一旁頻頻拭淚。破碎的童年成長經歷並未讓李凱馨自怨自艾，反而長成一位開朗成熟的女孩，未來發展令人期待。

▲來自新加坡的女神李凱馨不只相貌甜美出眾，更是個能文能武的才女。（圖／翻攝自IG）
▲來自新加坡的女神李凱馨不只相貌甜美出眾，更是個能文能武的才女。（圖／翻攝自IG）
關鍵字

延伸閱讀

  • 氣質取勝！她被稱讚是越南版雞排妹
  • 日本設計師精品飲料袋爆紅　讓你喝珍奶走路超有風！
  • 泰國辣模不甩公司力挺示威　對話曝光霸氣外露！
  • 大選近攻勢猛　美助卿籲：全球應避開中共的惡意影響活動
  • 挨批嚴查保守派　推特解鎖紐約郵報帳號
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

繼續作答
南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀