中信金控登高一呼！簽署「碳會計金融合作夥伴關係」

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PCAF提出方法學可量測金融機構全投融資組合或個別標的之碳排放量，應用範圍涵蓋抵押品、房地產貸款、發電項目融資及公司股權、債務等。中信金控簽署PCAF之後，承諾將在3年內量測並揭露投融資組合相關碳排放量，同時學習並分享可靠之碳會計方法與經驗，共同推動PCAF總體目標，亦即達成全球至少100個金融機構參與並承諾3年內量測、披露其投融資組合的碳排放量。
中信金控總經理吳一揆表示，因應氣候變遷風險刻不容緩，作為亞洲領先金融機構之一，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）與「巴黎氣候協定」精神，積極加入國際倡議，今(2020)年4月簽署支持「氣候相關財務揭露建議」（TCFD）；旗下子公司中國信託商業銀行於2019年簽署赤道原則（EPs）、自願遵循聯合國「責任銀行原則」（PRB）。台灣人壽保險公司亦在同年導入「責任投資原則」（PRI）和「永續保險原則」（PSI），今年7月公布為金融同業中第一本經確信的PRI報告書，並規劃今年底前公布PSI報告書，在日常營運中精進環境、社會及治理（ESG）三大面向之永續作為。
今年世界經濟論壇（WEF）最新發佈《2020全球風險報告》中，發生率最高的前五大風險，15年來首度全是「環境風險」，企業所面對的環境挑戰日趨嚴峻，金融機構亦無法置身事外，中信金控透過簽署加入PCAF，致力於協助客戶低碳轉型，持續回應利害關係人的期待，善盡企業社會責任，具體實踐責任金融的永續願景。