霧社事件90週年 原民會：建構原住民族史觀
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-27 14:28:09
1930年10月27日發生了霧社事件，馬赫坡社頭目莫那·魯道率領霧社群族人，為民族尊嚴抗日，造成族人900餘人的傷亡，日方傷亡約300餘人，這個事件的發生，對往後的原住民族，不論在教育、經濟、政治、文化及宗教層面，帶來深遠的影響。
行政院原住民族委員會主委夷將Icyang今（27）日出席南投縣政府及南投縣仁愛鄉公所在霧社事件紀念公園，舉辦的90週年霧社事件追思活動時表示，對於過去臺灣歷史只會用外來統治者跟強勢族群的角度來書寫歷史，沒有原住民族史觀，總統蔡英文曾經在2016年8月1日，代表政府向原住民族道歉。在總統代表政府向原住民族道歉之後，原民會今年2月整理並出版「原住民族重大歷史事件」系列叢書，以族群主體性的視角，書寫原住民族的歷史，建構原住民族的史觀，未來也將會同教育部納入12年國民教育課綱，讓學生培養多元的歷史觀點，進一步讓國人，能夠以不同的面向、多元的觀點，重新認識臺灣的歷史。
除了今天的追思活動，原民會也補助台灣原住民族賽德克族語言文化學會，舉辦從10月24日到12月31日的追思系列活動，包括部落音樂追思會、民族論壇、展覽及歲時祭儀，讓賽德克族保有自身族群歷史的詮釋權。新聞來源為Newtalk 新頭殼