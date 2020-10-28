「線上動漫祭」揭曉16部強檔動畫　全球粉絲期待破表

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Netflix動漫首席製作人櫻井大樹表示：「Netflix創意團隊在東京成立短短4年間，不斷拓展動漫觀眾廣度，讓動漫不再只是小眾內容，《七大罪》、《刃牙》等節目大受歡迎，讓我們更期待能突破極限，為全球動漫迷推介更精彩的內容。」他更補充，「我們將持續培育新人才，也擴大內容多元性，也很高興與法國的歌布朗動畫學院（Gobelins）合作，讓第2位獎學金學生Anand Varna加入創意團隊。」
日本傳奇怪獸推出最新動畫影集消息，《哥吉拉：奇異點》由兩大動畫工作室bones和Orange攜手打造，找來曾參與《魔法公主》與《神隱少女》製作的山森英司擔任怪獸設計，以及《青之驅魔師》漫畫作者加藤和惠老師擔任角色設計，最新預告釋出讓人期待不已。
以全球當紅電影《環太平洋》為靈感所創作的全新動畫影集《Pacific Rim: The Black》，製作陣容包括漫威知名作家克雷格凱爾（Craig Kyle）、傳奇影業製作人葛雷格強森（Greg Johnson），美、日合作成果備受國際影迷矚目。
由台灣團隊參與製作的全新原創動畫《伊甸》也揭露最新預告，描述一位人類小女孩受兩個機器人扶養長大的感人故事。而漫畫家山崎麻里老師繪製的最知名作品《羅馬浴場》即將推出動畫影集，劇情描述一位羅馬帝國時代的澡堂設計師穿越時空、來到現代日本，學習日文與澡堂文化，這次更加入一集由山崎老師特別撰寫的全新故事。
《刃牙》確定推出主角影集《範馬刃牙》，描寫範馬刃牙與父親範馬勇次郎之間的糾葛恩仇。改編自求生漫畫的動畫影集《天空侵犯》，揭曉一群高中生在高空中冒命求生的精彩故事。由《進擊的巨人》製作公司推出的全新原創動畫《Vampire in the Garden》，描述一位人類女孩與吸血鬼一同尋找「天堂」的奇幻冒險故事。
爆笑漫畫《極道主夫》今年才被翻拍為日劇，更找來男星玉木宏主演，現也將改編成動畫影集，光是看主角用一臉凶狠模樣做菜就能逗笑全球粉絲。而經典漫畫《轟天高校生》最新預告片段中，揭曉這段因古文明神祕力量所引發的精彩爭奪戰。
此外，《JoJo的奇妙冒險》粉絲熟悉的全新影集《岸邊露伴一動也不動》確定將於Netflix獨家上線，動畫影集《B：彼之初》、《變形金剛：賽博坦大戰三部曲》也都將推出續集。發布會另一大亮點還包括由MAPPA製作、美國嘻哈樂手Flying Lotus擔綱配樂的全新原創動畫《Yasuke》，刻畫日本史上最知名黑人武士的傳奇故事，令全球動漫迷引頸翹望。