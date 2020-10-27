鴻海富士康攜手中保投資 發起逾850億元私募基金
記者許家禎/綜合報導
calendar_today2020-10-27 15:56:01
鴻海集團旗下大陸官方平台今（27）日發布訊息，指出富士康科技集團與中國保險投資有限公司（簡稱中保投資），分別在富士康台北總部及上海陸家嘴中國金融資訊中心視頻連線簽署合作協議，發起私募投資基金，首期規模100億人民幣，總規模200億人民幣（約新台幣852億元），聚焦電動汽車、數位健康、機器人、新世代移動通訊、人工智慧、半導體領域。
這場戰略合作協議中，包括富士康董事長劉揚偉、中保投資董事長任春生及其他與會嘉賓出席、見證簽約，雙方發起私募投資基金，首期規模100億，總規模200億，並共同設立市場化平台。富士康進一步指出，基金的主要募資對象為包括母基金、保險資金在內的機構投資者。雙方將以電動汽車、數位健康、機器人、新世代移動通訊、人工智慧、半導體等重點領域及新基建方向，聚焦投融資專案進行深度合作，同時在人才培養、業務培訓及交叉宣傳等領域積極探索嶄新的合作模式。
劉揚偉表示，富士康目前正在加大對3+3產業的戰略佈局，即電動汽車、數字健康、機器人三大產業及新世代移動通訊、人工智慧、半導體三大技術。公司始終以提供先進的技術，讓產品產生價值，進而創造智慧生活為己任。此次與中保投資的戰略合作，正是基於互利共贏，共同做強做大高科技產業的目的，實現優質資產與長期資本、卓越基金管理的有機融合。