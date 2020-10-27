銀行固樁祭高利！數位存款帳戶開戶數破500萬 這家居冠
銀行固樁祭高利！數位存款帳戶開戶數破500萬 這家居冠
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-27 17:37:24
國內3家純網銀最快年底陸續開業，國內銀行也積極固樁拉攏客戶，尤其鎖定不用臨櫃開戶的數位銀行存款帳戶， 祭出高利率、多次跨行提款轉帳優惠吸客。根據金管會今（27）日公布最新統計，至今（2020）年9月底，已有33家銀行開辦線上申請數位存款開戶業務，總開立戶數也突破500萬戶，達到575.3萬戶，較前一季約增加83.1萬戶，成長率為16.9%。
金管會表示，數位存款帳戶依身分驗證方式不同分為3類帳戶，其中第3類帳戶（如他行存款或信用卡客戶、或既有的自行信用卡客戶於線上開立的帳戶）的開戶數最多，約222.8萬戶，其次為第2類帳戶（已開立自行存款帳戶的既有客戶於線上加開之帳戶) ，約196.3萬戶。至於第一類帳戶，即透過自然人憑證於線上開立帳戶的開戶數則約156.1萬戶，而開戶數最多的前5家銀行依序為台新銀行224.9萬戶、國泰世華銀行83.5萬戶、永豐銀行58.2萬戶、王道銀行44.7萬戶、第一銀行38萬戶。金管會也強調，為因應銀行數位化服務發展趨勢，提供客戶更完善之金融服務，將持續鼓勵金融機構利用科技、結合創新，發展多元線上金融服務，並在基礎驗證機制可行且風險可控之前提下，適時規劃其他以數位化辦理之帳戶類型或業務項目。