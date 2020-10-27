投信觀點／投資致勝　九成以上由投資組合決定

愈接近美國大選，市場表現也愈顯震盪，富蘭克林投顧表示，現階段風險性資產仍居上風，但考量短線不確定因素將左右市場走勢，建議借重資產配置平攤風險，例如偏好科技型基金者可納入伊斯蘭債基金或公用事業型基金，增加佈局廣度，也不錯失主流趨勢機會。

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投資組合報酬 91.5%取決於資產配置

諾貝爾經濟學獎得主馬可維茲認為，利用資產間不同程度的相關性，可建構投資組合的穩定度。財務分析家期刊也發佈過全球82檔大型退休基金自1977年以來十年期長期績效的實證調查結果顯示91.5%的獲利來自於資產配置策略，選股能力或進場時機點等影響程度僅佔4.6%、1.8%。





富蘭克林投顧表示，各種資產和各國股市沒有永久的多頭或空頭，藉由多元佈局策略，可在機會與風險之間取得絕佳平衡。





例如近年受國人注目的伊斯蘭債，就是建構穩健投組的利器。富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金（本基金之配息來源可能為本金）經理團隊分析，伊斯蘭債的獲利主要來自於投資利潤或租金收入等，有別於傳統債券的風險分擔安排，因此在不同景氣循環下都有相對穩健表現。





股債資產 輕鬆打造攻守皆備的投資組合





富蘭克林投顧分析，觀察過去20年不同資產組合的表現可以發現，僅以兩成債券取代股票部位，在五年循環年化平均報酬率方面相差甚小，卻能大幅減少可能遭遇的虧損幅度，隨著債券配置比重增加，平均持有五年下來勝率可說是百分之百。投資雖然無法一路平靜無波，但加上資產配置卻有助於穩健航向理財目標。