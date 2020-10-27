影／樂壇魔王林子祥帥兒　竟是「瑜伽男神」

歌影視三棲的香港男星林德信，繼承了父親林子祥的藝術基因，不僅曾獲「第35屆十大中文金曲」最有前途新人獎優異獎，並參與《常在你左右》、《非分熟女》、《歐洲攻略》等多部影視作品演出，他還有另一項隱藏才華，竟是一位逾10年經驗的專業瑜伽老師，健美好身材與好個性，讓他有「瑜伽男神」之稱。

我是廣告 請繼續往下閱讀

林德信的爸爸林子祥，可是有「香港樂壇大魔王」之稱，連劉德華都尊稱其為恩師，繼母則是歌后葉蒨文，不過擁有星二代光環的他並不自負，為人謙虛又勇於挑戰自我，為了最新作品《獅子山上》學習攀岩，真正徒手爬上相當於一棟台北101的獅子山。

▲林德信夾輪椅引體向上300次，苦練體能求入戲。（圖／捷傑）

《獅子山上》改編自真人真事，電影講述因車禍意外而下半身癱瘓的「亞洲攀岩王」紀大偉，不以自己的障礙為限，最後憑一架輪椅一雙手，重新攀登香港精神獅子山頂峰。

▲林德信突破他從影以來最大挑戰。（圖／捷傑）

為了拍攝，林德信必須攀上5級難度的獅子山，從未接觸攀岩的他，接受2個禮拜的魔鬼訓練，雙手爆肌苦練，為了拍攝泳池攀岩場的那場戲，更曾帶著輪椅做了300次引體向上，笑說：「我從來沒有見過自己有這麼多肌肉線條。」突破他從影以來最大挑戰。