影／樂壇魔王林子祥帥兒　竟是「瑜伽男神」

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影／樂壇魔王林子祥帥兒　竟是「瑜伽男神」

記者翁新涵/綜合報導

calendar_today2020-10-27 20:07:29

▲林德信在《獅子山上》主演獲獎無數的攀岩好手。（圖／捷傑）
▲林德信在《獅子山上》主演獲獎無數的攀岩好手。（圖／捷傑）
歌影視三棲的香港男星林德信，繼承了父親林子祥的藝術基因，不僅曾獲「第35屆十大中文金曲」最有前途新人獎優異獎，並參與《常在你左右》、《非分熟女》、《歐洲攻略》等多部影視作品演出，他還有另一項隱藏才華，竟是一位逾10年經驗的專業瑜伽老師，健美好身材與好個性，讓他有「瑜伽男神」之稱。
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林德信的爸爸林子祥，可是有「香港樂壇大魔王」之稱，連劉德華都尊稱其為恩師，繼母則是歌后葉蒨文，不過擁有星二代光環的他並不自負，為人謙虛又勇於挑戰自我，為了最新作品《獅子山上》學習攀岩，真正徒手爬上相當於一棟台北101的獅子山。
▲林德信夾輪椅引體向上300次，苦練體能求入戲。（圖／捷傑）
▲林德信夾輪椅引體向上300次，苦練體能求入戲。（圖／捷傑）
《獅子山上》改編自真人真事，電影講述因車禍意外而下半身癱瘓的「亞洲攀岩王」紀大偉，不以自己的障礙為限，最後憑一架輪椅一雙手，重新攀登香港精神獅子山頂峰。

▲林德信突破他從影以來最大挑戰。（圖／捷傑）
▲林德信突破他從影以來最大挑戰。（圖／捷傑）
為了拍攝，林德信必須攀上5級難度的獅子山，從未接觸攀岩的他，接受2個禮拜的魔鬼訓練，雙手爆肌苦練，為了拍攝泳池攀岩場的那場戲，更曾帶著輪椅做了300次引體向上，笑說：「我從來沒有見過自己有這麼多肌肉線條。」突破他從影以來最大挑戰。
 
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