NBA／獨行俠為奪冠拚了！願交易波神和Doncic外所有球員
NBA／獨行俠為奪冠拚了！願交易波神和Doncic外所有球員
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-28 08:56:09
根據《達拉斯晨報》報導，為了讓球隊更上一層樓、在下個賽季加入總冠軍爭奪行列，獨行俠願意做出交易，把陣中除了Luka Doncic和Kristaps Porzingis之外的所有球員都做籌碼，來得到一名可靠的球星。
在去年得到Porzingis助拳之後，Doncic在這一季打出MVP等級的身手，場均28.8分、9.4籃板、8.8助攻的超級數據，讓人將視為未來聯盟的門面球員之一。獨行俠本季雖然在首輪就出局，但是在Porzingis受傷的情況下，他們和實力堅強的快艇打了6場，陣容潛力有目共睹。不過獨行俠管理層不滿足於此，他們想要找來第3名球星，來幫助雙星。
獨行俠總經理Donnie Nelson已經向其他球隊發出消息，他們想要做出交易換來有實力的球員，為此球隊將願意承擔垃圾合約，而且交易除了Doncic和Porzingis之外的球員。另外，獨行俠今年選秀大會上，得到了18號籤和31號簽，報導中指出他們願意向上交易，以此來得到樂透籤。接下來在以此當作籌碼，或是選進一名即戰力的新星。