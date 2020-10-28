NBA／獨行俠為奪冠拚了！願交易波神和Doncic外所有球員

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NBA／獨行俠為奪冠拚了！願交易波神和Doncic外所有球員

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-10-28 08:56:09

獨行俠渴望透過交易補強，願意送出除了Luka Doncic和Kristaps Porzingis之外的所有球員
▲獨行俠渴望透過交易補強，願意送出除了Luka Doncic和Kristaps Porzingis之外的所有球員。（圖／美聯社／達志影像）
根據《達拉斯晨報》報導，為了讓球隊更上一層樓、在下個賽季加入總冠軍爭奪行列，獨行俠願意做出交易，把陣中除了Luka Doncic和Kristaps Porzingis之外的所有球員都做籌碼，來得到一名可靠的球星。
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在去年得到Porzingis助拳之後，Doncic在這一季打出MVP等級的身手，場均28.8分、9.4籃板、8.8助攻的超級數據，讓人將視為未來聯盟的門面球員之一。
獨行俠本季雖然在首輪就出局，但是在Porzingis受傷的情況下，他們和實力堅強的快艇打了6場，陣容潛力有目共睹。不過獨行俠管理層不滿足於此，他們想要找來第3名球星，來幫助雙星。

獨行俠總經理Donnie Nelson已經向其他球隊發出消息，他們想要做出交易換來有實力的球員，為此球隊將願意承擔垃圾合約，而且交易除了Doncic和Porzingis之外的球員。
另外，獨行俠今年選秀大會上，得到了18號籤和31號簽，報導中指出他們願意向上交易，以此來得到樂透籤。接下來在以此當作籌碼，或是選進一名即戰力的新星。
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