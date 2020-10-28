NBA／僅休72天又要打新賽季？詹皇反對12月23日開打方案
NBA／僅休72天又要打新賽季？詹皇反對12月23日開打方案
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-28 10:08:40
根據《The Athletic》知名記者Shams Charania報導，「詹皇」LeBron James以及多位球星反對NBA新賽季在今年12月23日開打，他們認為這樣他們得到的休息時間太少了。
今年由於疫情影響，NBA在3月初時一度停賽，直到7月31日才透過將22隊集中在奧蘭多迪士尼園區的方式，來完成復賽以及之後的季後賽。不過這也將導致新賽季的日期被迫延後，目前NBA提議出在今年12月23日開打的的方案，不過這個消息一傳出就受到許多球員和媒體的質疑，不少人認為這根本是天方夜譚。
在本月湖人和熱火的總冠軍賽才剛剛打完，如果12月開打，那個參與這個系列賽的兩隊球員，就只有獲得72天的休賽季假期，這對於他們身體的恢復來說，顯然不夠。昨天湖人射手Danny Green就表示，如果真的在12月23日開打新賽季，他認為James將會缺席在首個月的所有比賽。而今天後者也的確反對此方案，他認為這時間實在太早了。