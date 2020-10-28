MLB／爭議調度換下Snell 光芒丟掉世界大賽冠軍
MLB／爭議調度換下Snell 光芒丟掉世界大賽冠軍
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-28 12:05:07
世界大賽第6戰出現爭議調度，今年球季不斷做出正確選擇的光芒教頭Kevin Cash，在整個球季最重要的一場比賽，選擇讓今天投得非常出色的先發投手Blake Snell提前退場，導致球隊終場以1:3輸球，也丟掉爭冠機會。
Snell上一場比賽對道奇，今天修正了上一場的控球問題，此役前5局展現出王牌左投的氣勢，只被Chris Taylor敲出1支安打，沒有投出任何保送，還送出9次三振，讓球隊一直得以保持1:0的領先。但沒想到第6局戰況風雲色變，在被Austin Barnes敲出安打之後，光芒教練團決定讓Snell在只使用73球的情況下退場，由Nick Anderson接手投球，但後者卻未能回報球隊的信任。
在上來之後，Anderson先被Mookie Betts敲出二壘安打，之後在二三壘有人時他暴投，免費奉送給對手追平分，接著Corey Seager雖然敲出滾地球，但Betts靠著速度直奔本壘，跑回超前分，道奇反倒取得2:1的領先。而光芒打線本場比賽只在首局靠著Randy Arozarena的陽春砲打回1分，之後8局都遭到道奇牛棚的封鎖；Betts在8局下又補上了鎖定勝局的陽春全壘打，最終他們就以2分之差奪勝。