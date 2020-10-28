清潔床墊難道得下水洗？台灣首見抗菌防蟎新技術引熱議

東西髒了可以下水洗，那床墊呢？尤其正值換季過敏好發季，生活中許多有害物質，尤其是每天睡的床墊，其實都沾了不少角質、毛屑、灰塵，甚至是肉眼看不見的細菌、塵蟎等，都有可能成為過敏的來源。根據衛福部106年統計資料顯示，國人因過敏性疾病就醫人數已高達341萬人。不僅如此，若包含鼻過敏、異位性皮膚炎等，全台過敏人數更是上看七成。因此，除了貼身衣物的清潔，每天至少躺上8小時的床墊保潔就相當重要，不僅只需要舒適，是否能具備抑菌防蟎，就連細部的乳膠、彈簧鋼材挑選，也處處是關鍵，要讓家人睡的安心更健康。
然而，即便過敏現象這麼普遍，仍有近2成民眾表示未曾清過床墊，甚至只是「感覺髒了」才更換床單、保潔墊！由於台灣屬潮濕悶熱氣候，相當適合塵蟎的生長，而塵蟎的屍體及排泄物，都含有誘發人類免疫反應的過敏原，容易造成常見的如眼睛紅癢、噴嚏連連、濕疹、蕁麻疹、過敏性結膜炎，甚至是過敏性鼻炎等症狀。
不少民眾習慣放置保潔墊在床上，但因為反覆地清洗，其實更容易造成表布的損毀，更容易沾惹塵蟎、細菌，最終事倍功半。而市面上有眾多床墊主打抗菌防蟎的設計，但並未明確揭露實際的效能報告，甚至連材質、來源都未說明清楚，而造成民眾誤解，因此為了自己與家人健康，購買時更應該睜大眼睛挑選！
毒理學專家招名威教授表示，「台灣約有75%的居家環境中佈滿塵蟎，床又是牠們最喜歡的地方」。雖然塵蟎的生命週期很短，但卻可以快速滋生很多小塵蟎，一次產卵都可以是幾百隻。因此，若要做到居家防蟎，四個步驟可千萬不能省略。
然而，要挑選一張好床墊，又得面面俱到並不是一件容易的事情。台灣新創立的豪華電商床墊品牌COSYS，日前進行百位上班族試睡計畫中就發現，國人購買床墊有以下幾點困擾，前2名分別為：一、不透氣，容易感到悶熱，二、塵蟎細菌容易滋生，甚至發霉。
於是COSYS決定以電商品牌為出發，針對國人選購床墊的困擾一一克服，台灣寢具市場獨家，率先導入國際抑菌紡織領導品牌Ultra-Fresh的抑菌防蟎技術，更主動提出ISO測試報告，即便經過多次水洗，仍能保有抗菌防蟎效果達99.9%，還能有效抑制30種常見細菌生長，如金黃葡萄球菌、肺炎鏈球菌、腸道沙門氏箘、綠膿桿菌以及大腸桿菌等，更經美國EPA及歐盟BPR認證無毒，全床面料皆使用，給家人身心靈最全面的守護！
不僅如此，COSYS特別選用100%天絲加100%有機棉為表布，適合台灣悶熱氣候，四季皆透氣親膚，即便是敏感肌的族群也相當適用。此外，不少人關心的支撐問題，也獨家研發適合台灣氣候的恆溫記憶棉「Cosyscloudy」，能全面貼合人體曲線，釋放壓力，給予適度的回彈感，舒緩背部不適，且比起坊間的傳統記憶棉更能長效耐用。
在全床的細節上更不容忽視，皆採用獲得多項無毒環保認證的原料，更提供超越業界平均的120晚試睡體驗，以及10年保固服務，讓消費者安心輕鬆的好好享受，也能避免消費者買回家沒得退的窘境，也設有免費專人運送及床墊定位服務，特別是以非壓縮運送，避免床體結構被破壞，此外，若是家中有原本的舊床墊，品牌還貼心提供免費舊床墊回收的服務，避免消費者的二次開銷。
有了上述這些創舉，也因此造就COSYS本月於知名募資平台「嘖嘖」上架後，引發不少討論。自即日起至11月底前，於嘖嘖推出僅此一次的早鳥專案，各尺寸皆比未來上市的售價優惠萬元，想對自己及家人好一點，就從挑選一張好的床墊開始吧！給自己一個舒適及健康的休息環境，才能保有每天滿滿的活力。
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