清潔床墊難道得下水洗？台灣首見抗菌防蟎新技術引熱議

東西髒了可以下水洗，那床墊呢？尤其正值換季過敏好發季，生活中許多有害物質，尤其是每天睡的床墊，其實都沾了不少角質、毛屑、灰塵，甚至是肉眼看不見的細菌、塵蟎等，都有可能成為過敏的來源。根據衛福部106年統計資料顯示，國人因過敏性疾病就醫人數已高達341萬人。不僅如此，若包含鼻過敏、異位性皮膚炎等，全台過敏人數更是上看七成。因此，除了貼身衣物的清潔，每天至少躺上8小時的床墊保潔就相當重要，不僅只需要舒適，是否能具備抑菌防蟎，就連細部的乳膠、彈簧鋼材挑選，也處處是關鍵，要讓家人睡的安心更健康。

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然而，即便過敏現象這麼普遍，仍有近2成民眾表示未曾清過床墊，甚至只是「感覺髒了」才更換床單、保潔墊！由於台灣屬潮濕悶熱氣候，相當適合塵蟎的生長，而塵蟎的屍體及排泄物，都含有誘發人類免疫反應的過敏原，容易造成常見的如眼睛紅癢、噴嚏連連、濕疹、蕁麻疹、過敏性結膜炎，甚至是過敏性鼻炎等症狀。

不少民眾習慣放置保潔墊在床上，但因為反覆地清洗，其實更容易造成表布的損毀，更容易沾惹塵蟎、細菌，最終事倍功半。而市面上有眾多床墊主打抗菌防蟎的設計，但並未明確揭露實際的效能報告，甚至連材質、來源都未說明清楚，而造成民眾誤解，因此為了自己與家人健康，購買時更應該睜大眼睛挑選！



