中市智慧交通行動服務　議員批慢半拍

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她又說，2018年北北宜推出以觀光旅遊規劃為主的MaaS計畫，提供旅運者公共運輸的第一哩、最後一哩接駁資訊；高雄則以整合大眾運輸工具為主，建立套票付費機制。三大都會區，獨缺台中市，要求市府早日建置，別再慢半拍。
張耀中則要求，在座官員舉手表態，是否有搭乘大眾運輸工具來上班？結果大半都是開車或騎車來。他說，更足以證明台中應該早日建置MaaS服務的重要性；王立任則說，市府應該要有更前瞻的想法來規劃台中的MaaS計畫，讓市民可從台中的任一地點到全國各地。
議員強調，台中四年一億元的MaaS服務計畫，市府應該整合北北宜和大高雄的優缺點，讓台中市後發先至，有效針對通勤及通學旅次提供運輸套票服務，並彈性的為偏鄉地區導入客製化運輸，同時應針對各特定旅遊區旅次及交通特性，優化旅運路線，結合運輸業者提供從高鐵到ibike一票到底的旅遊服務。
交通局長葉昭甫表示，交通行動服務利用資通訊技術整合公共運輸及私人運具。舉例來說，民眾只要在APP輸入起訖點，系統即可建議運具安排，不用再使用多種不同的交通APP查詢。過去交通部曾在北北宜地區及高雄都會區分別導入交通行動服務試辦計畫「UMAJI」與「MenGO」，台中將萃取國內試辦計畫的優點，並針對可改善處加以補強，發展屬於中部模式的交通行動服務(MaaS)計畫。
葉昭甫提到，今年底捷運綠線即將通車，未來台中市的MaaS除規劃串聯高鐵、台鐵、捷運、市區公車、公路客運、公共自行車、計程車以及停車場等運輸工具，也納入偏鄉無障礙交通服務，透過建立商業化模式及與觀光業者合作，針對各特定旅遊區旅次及交通特性，規劃相關旅運路線，以提供給民眾更便利的交通服務。
葉昭甫強調，交通部近期請各縣市政府提報110年度「智慧運輸系統發展建設計畫」補助計畫，交通局預計10月底前向中央爭取MaaS四年期建置計畫，總經費約1億元，希望交通部予以支持，實現交通任意門(i-Doors)，提升公共運輸服務便利性與可及性，並減少私人運具的持有及使用，以達節能減碳與減少道路壅塞及停車問題。