中共侵台是下任美國總統一大挑戰　BBC：未來10年最危險

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倫敦大學亞非學院教授曾銳生（ Steve Tsang ）認為，習近平想要在權力交接前奪回台灣；而史丹佛大學中國軍事分析專家梅惠琳（ Oriana Skylar Mastro ）認為，在習近平於 2018 年取消連任限制後，奪回台灣有了完全不同的意義。
梅惠琳認為，習近平自認為是一個偉大的領導者，希望完成毛澤東、鄧小平等前領導人都達不到的任務：解放台灣。習近平想統一台灣的時間，和他的領導合法性有關，因為台灣是「中華民族偉大復興的必要」而目標是在 2049 年（共產黨革命 100 週年）前完成。
梅惠琳認指出，習近平有可能會加快動作。第一個原因是中國快速增長的軍事力量，過去 20 年中國是否可能統一台灣的問題，糾結在美國「會不會」出兵馳援，但現在，已變成美國「能不能」。從中共去年的閱兵典禮上來看，除了坦克還有火砲、火箭發射器等新式武器，以及隱形戰機、無人機等，這些新系統旨在打擊美國的航母戰鬥群，如果他們試圖干預以保護台灣。
梅惠琳警告，如果中國真的佔領台灣，將會重新影響亞洲的戰略地圖，美國將正式失去在亞洲的領導者角色。
美國海軍情報處前處長、現任職日內瓦安全政策中心的法內爾上尉（ James Fanell ）表示，根據過去 10 年的工作經驗，2020 年至 2030 年會是「最危險」的時期，中共前領導人胡錦濤以及現任的習近平，都對解放軍下達命令，要求有能力在 2020 年左右佔領台灣。
法內爾上尉指出，中國除了發展軍事力量，也在測試美國保護盟友的決心，試探美國能夠多快對盟友的威脅做出反應。然而，美國可以說是不斷失敗，包括容許中國 2012 年佔領菲律賓在南海的黃岩島（ Scarborough Shoal ），接著中國對島嶼進行軍事化也缺少作為。
法內爾形容，2012 年黃岩島事件是1975 年越戰尾聲美國直昇機從西貢撤退以來，美國在亞洲最大的外交政策失靈。法內爾說道「簡直是大場災難，美國對捍衛菲律賓（在南海的主權）毫無作為，這導致美國在亞洲國家的信譽減弱」。
《 BBC 》指出，美國政府已經意識到中國漸增的威脅，最明確的訊號就是近期批准的對台軍售案，，其中包括首次包括先進的空對地導彈。過去和中國交流的方式被美國政府認為是個失敗，下一任總統必須找到新的方式，更加明確其對包括台灣在內的亞洲盟國的義務和意圖。