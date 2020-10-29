廣編／羅東村却ITF旅展　消費即抽「最殺好禮」

一年一度最大旅遊盛事2020 ITF台北國際旅展將自10月30日起，一連四天於台北南港展覽館隆重登場。以全館皆為雙湯房型聞名的宜蘭羅東村却國際溫泉酒店，也首次推出「四人家庭房」超值優惠，一泊一食每人只要$2159起，可同時享受碳酸氫鈉溫泉及奈米牛奶浴雙湯池，一樓明廚百匯自助早午餐讓你一路吃到下午兩點，館內五樓尊爵俱樂部免費暢享泡湯游泳及親子遊樂區等設施；而喜歡待在飯店享受全然度假氛圍的朋友，另有一泊二食住宿券可選購，四人家庭房每人只要$2727起，雙人房型每人$3454起。不能出國的日子，快來為自己與家人好友們，安排一趟最超值的泡湯度假之旅吧！

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村却23樓東西匯景觀餐廳，再次推出最熱門的「日式懷石/西式歐陸料理套餐券」，10道精緻異國料理，下殺每人$1163起。不論是選擇樣樣精緻、道道精彩的日式懷石料理，或是豪華的歐陸牛排、龍蝦雙主餐套餐(牛排可換伊比利豬)，都能讓您盡享頂級食材與宜蘭在地時鮮結合的全新味蕾境界，伴隨著四季更迭而變化的蘭陽美景，視覺與味覺的雙重饗宴，迸發出前所未有的食旅體驗。

村却旅展期間共推出住宿券、餐券、泡湯券等8項超人氣商品，除了限定優惠全館「買10送1」外，更有全場「最殺好禮」，消費即抽價值11萬元80坪總統套房雙人一泊一食住宿券，以及攤位限定的村却半日遊票組(含泡湯券及明廚百匯自助早午餐券各兩張)，消費滿額即可以42折的超值折扣帶回家；另外旅展現場也推出有獎徵答贈The Roof 190星空酒吧抵用券、萬聖節小禮及村却臉書好友獻禮等精彩活動。





國旅夯，入秋涼！冬季必不可少的泡湯行程，就來宜蘭羅東村却國際溫泉酒店，泡雙湯、品美饌、賞夜景、觀星空一次滿足；白天可一覽蘭陽平原及龜山島美景，夜晚更有可媲美函館的360度百萬夜景，等您來親身感受。10/30-11/2村却就在台北南港展覽館，邀您一起同樂搶好康！



