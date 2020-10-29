電子花車傳出「孝女白琴」哭調 原來是討債新花招
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-10-29 14:45:56｜update2020-10-29 14:50:54
台中市大里區昨(28)日下午出現一輛電子花車，車上傳出陣陣的「哭調仔」，哽咽地對一戶民宅說「姑姑信任你，你卻騙阿姑的錢，趕快出來面對，阿姑需要這筆錢」，引起民眾好奇，並用手機錄影，原來這是一齣討債的新花招﹔警方表示，此舉觸犯社會序維護法，並涉及恐嚇罪，當事人也已經報警。
昨天被害人大里區住家前突然駛來一輛電子花車，車上沒有鋼管女郎載歌載舞，只傳出陣陣「孝女白琴」的「哭調仔」，對著民宅直喊「劉XX，姑姑信任你，你卻騙阿姑的錢，閃得不見人影，趕快出來面對，阿姑需要你，需要這筆錢」、「你現在怎麼好卻騙阿姑的錢，拜託你趕快還錢，不然真是死沒良心，膨肚短命」等語。據鄰居所表示，受害人經營菸酒生意，他的姑姑約在10年前曾經介紹朋友協助他，沒到姑姑最近卻向他要求200萬的介紹佣金，後來更增加要求400萬元，最後竟要求高達2000萬元，令他不堪其擾。台中市霧峰分局表示，被害人昨日報案後，警方派員警趕到現場時，該輛電子花車已經離開現場，警方立即依車號連絡上車主，並通知電子花車的駕駛人到案說明。