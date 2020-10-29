廣編／Hotelpoispois　變身時尚女孩飯店新寵

創立於日本大阪，品牌迄今已有超過百年歷史的【牛乳石鹼】，旗下頭號巨星--【牛乳石鹼】紅盒皂，可說是全日本從老到小、家喻戶曉的香皂界天后！

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這款傳承百年來始終堅持由日本專業製皂職人製作，以傳統「釜炊製法」煉製，且製程中得與皂液對話、使其逐漸熟成的百年名皂，在日本可不只是長輩的最愛。能搓洗出獨特「濃密泡」的出色質感，一次完成清潔+滋潤肌膚兩大目標，以及洋溢濃濃復古感的紅盒皂外盒與可愛的乳牛商標，讓【牛乳石鹼】紅盒皂近年來成為日本超受歡迎的「新復古風潮」！一連串於東京、京都、福岡進行的快閃店、限定文具販售，以及與和果子、溫泉旅館合作的跨界合作，都在日本年輕女性消費者間引發熱烈話題，掀起一波波「赤箱女子」風潮。

【牛乳石鹼】紅盒皂in台北知名「Hotelpoispois泡泡飯店」





8樓房間全數變身，超有日本【牛乳石鹼】紅盒皂文青魅力





2020年，【牛乳石鹼】紅盒皂的跨界合作風潮終於吹到台灣，而且超有亮點、超吸睛，真正「美得冒泡」！即日起至2020年12月底，【牛乳石鹼】紅盒皂將以期間限定之姿，進駐在深受年輕女性旅客喜愛的台北東區知名時尚飯店「Hotelpoispois泡泡飯店」，成為一樓入口、電梯、8樓每間房間的裝飾藝術元素。【牛乳石鹼】紅盒皂著名的濃密泡特色，與這間以紅白色調、泡泡設計概念聞名的時尚飯店相互輝映，讓來訪旅客不僅住在漂亮泡泡飯店裡，沐浴時更能使用來自日本的百年經典濃密泡，洗淨肌膚，洗出放鬆愉悅的好心情！





旅客只要在今年年底前入住「Hotelpoispois泡泡飯店」8樓任一房間，就能體驗到房間內的全數使用【牛乳石鹼】旗下產品的沐浴備品；每間房內，更放置了一塊完整全新【牛乳石鹼】紅盒皂作為入住小禮物，讓旅客能帶回家好好體驗，感受這塊在2019年榮獲日本超人氣化粧品口碑網站@cosme「洗顔料殿堂級」(註一)的香皂，洗澡+洗臉+洗手都OK，全方位清潔滋潤魅力無庸置疑的不敗經典。





已經吸引不少女性訪客特別前來「Hotelpoispois泡泡飯店」參觀、打卡，看起來可愛、拍起來更是好看的【牛乳石鹼】紅盒皂期間限定裝飾藝術，經典紅白外盒用色，與「Hotelpoispois泡泡飯店」的房間設計紅白元素完美融為一體，一些首次認識【牛乳石鹼】紅盒皂的女性旅客表示：「還以為是專為飯店設計的視覺圖像，完全融為一體，實在太可愛了啦！」





當然，更多早就認識【牛乳石鹼】紅盒皂並且已是愛用者的旅客也認為，【牛乳石鹼】紅盒皂的日式經典風格，與「Hotelpoispois泡泡飯店」的法式年輕時尚美感非常契合，是今年最有趣的跨界合作活動，非常令人驚艷！





【牛乳石鹼】紅盒皂超搶眼麵包車公開展示





快趁機拍一波，讓你的IG、FB讚聲連連





除了化身為「Hotelpoispois泡泡飯店」館內裝飾藝術，為了讓更多人注意到這款含牛奶成分與美膚成分角鯊稀的日本百年香皂，飯店門口也將擺放一台特別改裝的【牛乳石鹼】紅盒皂麵包車，將【牛乳石鹼】紅盒皂、相關文創小物(不對外販售)，以及大大小小的紅盒，公開陳列給所有民眾免費欣賞。

對【牛乳石鹼】紅盒皂有興趣，或想讓自己的IG、FB充滿新意，好讓朋友瘋狂點讚的消費者，不妨趁年底前快快走訪/入住台北「Hotelpoispois泡泡飯店」，有玩有拍、還有禮物拿(限入住旅客)，就讓【牛乳石鹼】紅盒皂帶給你彷彿人就在日本的「偽出國」小旅行好心情吧！

