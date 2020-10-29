台塑集團常委王文潮力挺　攜手交大推展UVC LED

新冠肺炎掀起第二波疫情，全球民眾的生活習慣跟著改變，而如何創造出安全舒適無病菌的環境也成為重要議題。台塑集團旗下福機裝公司之前生產的除菌棒因可讓口罩重複使用而聲名大噪，如今再度攜手宣冠公司與交大今（29）日簽訂產學合作，推展UVC LED相關技術，可將醫療級之病毒防疫及殺菌產品，擴展至工業及日常民生應用領域。

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台塑集團福機裝公司、宣冠公司今日由集團常委王文潮與高英隆董事長，率領一級主管，與交通大學進行產學合作簽約儀式，著眼於主要產品紫外線LED淨水設備(DWM1)，該技術來源為2014年諾貝爾物理學獎得主赤崎勇教授與天野浩教授。

福機裝公司指出，藉由日本高端研發能力，負責前端磊晶及晶粒生產，台塑負責封裝及量產，結合交通大學建立整合平台，將台灣產、官、學、研整合，製造成本大幅降低，可將醫療級之病毒防疫及殺菌產品，擴展至工業及日常民生應用領域。





由於紫外線LED淨水設備(DWM1)其取紫外線波段為200 nm 至 280 nm的UV-C紫外線光，最適合消毒除菌，可直接破壞其生命中樞結構，使病毒、細菌及藻類立即死亡或喪失繁殖能力，達到即時除菌目的。





另外，台灣為半導體以及電子工業大國，電子產品製程中之水質是極為重要一環，如使用冷卻水專用除藻劑或是工業用漂白水等方式進行化學處理，不僅耗時、造成水資源汙染，且仍會週期性持續發生，若改以UV-C深紫外線光實施藻類曝光殺菌，安裝簡易且節能有效。





除了不會造成水質二度汙染外，壽命長且無須長時間人力維護，可確保半導體製程設備的冷卻效率外，並減少因需清潔冷卻水系統而造成停機保養的時間。其實紫外線汞燈殺菌已使用多年，但此次台塑集團所合力開發的UVC LED使用壽命更長，功率更大波長精準殺菌，對環境更環保。





至於UVC LED可應用之範圍包括民生用水、家庭飲用水、公司飲水機、飲料用水、公共設施、水塔 、泳池、養殖魚、蝦、生鮮水產清洗用水、便利商店電煮蛋機等。在空氣應用部分可在：超市、大賣場、百貨公司、醫院、月子中心、飛機、火車、巴士、家庭住宅、工商辦等結合空調系統，將細菌及病毒RMA/ DNA破壞，達到營造一個安全舒適的生活空間與環境。