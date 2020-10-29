拜登孫女IG直播拉票 大讚當選會是「美國人的爺爺」
拜登孫女IG直播拉票 大讚當選會是「美國人的爺爺」
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-10-29 16:19:55｜update2020-10-29 16:20:55
社群平台 Instagram 上擁有 45.4 萬粉絲的美國網紅 YouTuber 卡蜜・史考特（ Cammie Scott ）週二（ 27 ）透過 Instaram 與拜登的長孫女、杭特的長女娜歐密（ Naomi Biden ）進行共同直播，討論是什麼讓美國年輕人投票的意願不高昂，娜歐密在直播中稱讚爺爺拜登，是個非常富有同情心、沒有任何秘密的好人，如果當選會成為大家的爺爺。
卡蜜稱讚每次看到拜登演講時，她都認為拜登會是個好爺爺，她問娜歐密，有關拜登的個人特質和大眾所不了解的另一面。娜歐密表示，拜登是個表裡如一的人，非常有同理心（ compassionate ）、樂於傾聽，並表示拜登而且沒有任何秘密。娜歐密稱讚爺爺如果當選，會像是「每個人的爺爺」，卡蜜也附和「沒錯，美國人的爺爺、年輕世代的爺爺」。回應卡蜜 18 歲至 29 歲的美國年輕人投票意願低落問題，娜歐密表示，這可能是外界對誤解年輕世代對政治冷感，她認為更大的議題是，很多人在工作、唸書，而投票過程不夠簡單，希望未來能夠改革這些問題，畢竟他們才是國家未來的主人。