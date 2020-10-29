屏東計程車未跳表罰九千元　今年已開出十八萬罰款

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屏東計程車未跳表罰九千元　今年已開出十八萬罰款

記者黃正忠／屏東報導

calendar_today2020-10-29 17:04:42

屏東計程車未跳表罰九千元　今年已開21罰單罰款十八萬
▲屏東監理站稽查人員到火車站向計程車駕駛宣導按表計費。（圖／屏東監理站提供, 2020.10.29）
屏東地區常有民眾檢舉搭乘計程車未按表收費，為維護搭乘計程車乘客權益，屏東監理站與屏東縣政府警察局不定期在各車站及各風景區，持續針對計程車不按表計費違規情形加強取締，每次違規未跳表收費就開罰新台幣9000元，今年截至目前共開出21張罰單，罰款累計新台幣18萬9,000元。
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▲屏東監理站稽查人員在車站前計程車招呼站發宣傳單，呼籲計程車駕駛人不按表計費罰很大。（圖／屏東監理站提供,2020.10,29）
▲屏東監理站稽查人員在車站前計程車招呼站發宣傳單，呼籲計程車駕駛人不按表計費罰很大。（圖／屏東監理站提供,2020.10,29）
依屏東縣政府公告計程車收費標準，民眾搭乘計程車時「起跳運價」1.5公里100元，「續跳運價」每250公尺加收5元，另現行規定計程車司機未按表計費及未列印乘車證明，依公路法處罰新台幣9,000元，屏東監理站站長洪美芳呼籲，計程車駕駛人勿心存僥倖心態以身試法，務必按表收費營業。
另外，提醒搭乘計程車的朋友們，現在只要搭乘計程車，不論乘客是否提出需求，司機都得列印乘車收據給民眾，這不僅是保障民眾搭乘計程車的權益，也有助於計程車駕駛與民眾產生爭議時釐清責任。
▲屏東監理站不定期取締未按表計費的計程車。（圖／屏東監理站提供,
▲屏東監理站不定期取締未按表計費的計程車。（圖／屏東監理站提供, 2020.10.29）
保障乘車雙方權益，同時也鼓勵民眾踴躍檢舉，如果計程車司機有不合理之收費或其他不當行為時，請記下計程車車號及司機姓名等，註明時間、地點及經過情形，可向當地監理單位或警察局申訴，查證屬實，主管機關將依公路法裁處。(屏東監理站計程車申訴專線08-7666136、 屏東縣政府警察局08-7533110)
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